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強尼戴普斜槓賣畫 幾小時賺了數百萬元

編譯周辰陽／即時報導
好萊塢影星強尼．戴普28日通過英國大型藝廊「Castle Fine Art」出售自己畫作的親筆簽名複製品，短短幾個小時內就賺到大約3百萬英鎊。(取材自推特)
好萊塢影星強尼．戴普28日通過英國大型藝廊「Castle Fine Art」出售自己畫作的親筆簽名複製品，短短幾個小時內就賺到大約3百萬英鎊。(取材自推特)

英國聯合社（PA）與BBC報導，好萊塢影星強尼戴普28日通過英國大型藝廊「Castle Fine Art」出售自己畫作的親筆簽名複製品，短短幾個小時內就賺到大約3百萬英鎊(約365萬美元)。

強尼戴普在《The Friends And Heroes》畫作描繪了4名啟發他的人，分別是傳奇歌手巴布狄倫(Bob Dylan)、滾石樂團的凱斯李查茲（Keith Richards）與同為好萊塢影星的伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與艾爾帕西諾(Al Pacino)。「Castle Fine Art」的新聞稿將畫風形容為存在於「普普藝術（Pop Art）與街頭藝術的十字路口」及「充滿感情的普普藝術」。

《The Friends And Heroes》系列的帶框單張畫作售價為3950英鎊，全套4張畫的標價則為14950英鎊。強尼戴普上Instagram宣布要賣畫的消息時，發文只寫上一句「現在就上#CASTLEFINEART」（NOW AT #CASTLEFINEART），直接引發藝廊官網流量激增與一度癱瘓，全部780張作品更在幾小時內就銷售一空。

強尼戴普表示，他一向使用藝術表達自己的感受，「我的繪畫圍繞我的生活，但我把它們留給自己、限制自己，任何人都不應該限制自己」。他說，他用自己的藝術「反思那些對我最為重要的人，像是我的家人、朋友與我欽佩的人們」。

據報導，「Castle Fine Art」長期以來一直跟強尼戴普就舉行展覽與銷售他的創作進行洽談，預計未來將主辦更多的活動。

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