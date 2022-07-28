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想看起來像「真人芭比」她砸7.3萬元整形 老公也整成肯尼

聯合新聞網／ 綜合報導
女子沉迷於成為「芭比娃娃」，到目前已經花了花費6萬英鎊整形。(取材自瑪希拉Instagram)
女子沉迷於成為「芭比娃娃」，到目前已經花了花費6萬英鎊整形。(取材自瑪希拉Instagram)

美國一名百萬追蹤網紅為了要看起來像「真人芭比」，截至目前為止已經砸了6萬英鎊整形（約7.3萬美元）。

據《鏡報》（Mirror）報導，45歲的瑪希拉（Marcela Iglesias）雖然已經是一個孩子的媽，但身材仍保養得宜。她最引以為傲的，就是即使孩子都已經上大學了，外人看見他們還是常誤以為他們是姊弟。

一直以來瑪希拉都很努力「精進」自己的外表，因為她希望自己能夠當個「真人芭比」。不只瑪希拉對於成為芭比十分著迷，就連她的丈夫史蒂芬（Steven Berman）也會跟著她一起整形，就是為了要讓自己看起來像芭比娃娃的另一半「肯尼」。除了肉毒桿菌之外，瑪希拉曾經在嘴唇和臉頰注射填充物。丈夫除了陪瑪希拉去打肉毒，兩人還曾經一起做過幹細胞注射，認為該療程能讓他們永保青春。瑪希拉表示，到目前為止已經花費6萬英鎊整形，她對於自己的外表非常滿意。

現在她在丈夫的鼓吹之下設立了成人社群OnlyFans帳號。她會在OnlyFans上面扮成芭比娃娃、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）以及「波神」潘蜜拉安德森（Pamela Denise Anderson），認為透過扮裝可以幫助粉絲「實現幻想」。

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