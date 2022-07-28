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所有身材都適合海灘 西班牙官方鼓勵女性夏季到海灘玩

編譯周辰陽／即時報導
西班牙平等部發起了一個口號為「夏天也是我們的」創意夏季活動，鼓勵所有身材與體型的女性到海灘玩。（Twitter / antoniamorillas）
西班牙平等部發起了一個口號為「夏天也是我們的」創意夏季活動，鼓勵所有身材與體型的女性到海灘玩。（Twitter / antoniamorillas）

西班牙平等部發起了一個有創意的夏季活動，提出的口號則是「夏天也是我們的」，藉此鼓勵所有身材與體型的女性到海灘玩。

BBC與衛報報導，西班牙平等部發布的活動宣傳照特色為5位不同體型、年紀與族裔的女性正享受著陽光下的一天，其中一名上空女子更是動過了乳房切除術，官方推特寫到「夏天也是我們的，享受它，不管方式、地點及妳想在一起的任何人」。

在社工黨（PSOE）領導聯合政府任職社會權利部長的眾志成城黨（Podemos）總書記貝拉拉（Ione Belarra）指出，「所有身材都是適合海灘的身材，所有身材都是合理的，我們有權利享受像現在的生活，不用內疚或羞恥，夏天適合每個人！」

這個倡議背後的組織、女性研究所（Instituto de la Mujer）主管莫里拉斯（Antonia Morillas）說，身體的期望影響了女性自尊，否定了她們的權利。她在推特發布宣傳照的同時寫道，「多種多樣的身材、免除性別刻板印象，佔據所有空間。夏天也屬於我們，自由、平等與多元化」。

不過，並非所有人都對此印象深刻，有些人就納悶活動是否應該擴大到納入沒有所謂標準身材的男性，左翼領袖拉臘（Cayo Lara）認為此事極其荒謬，試著「製造一個不存在的問題」，引來眾志成城黨回擊稱，「如果身體困擾你，可以留在家發推特」。

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