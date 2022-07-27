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泰男憧憬「馮迪索」學他剃光頭健身 現在代言滿滿

聯合新聞網／綜合報導
阿錫甚至贏得「泰國馮迪索」的稱號。（取材自臉書）
阿錫甚至贏得「泰國馮迪索」的稱號。（取材自臉書）

泰國一名男子，因為喜歡馮迪索，為了模仿不只剃成光頭還努力健身，現在贏得「泰國馮迪索」的稱號，更因此接了不少代言，賺進大把鈔票。

據ODDITYCENTRAL報導，38歲的泰國男子阿錫（Arthid Duangsri），因為模仿好萊塢巨星馮迪索（Vin Diesel）神韻十分相似而出名。之前阿錫是舞團的舞者，當時他的身形比現在瘦，留著長髮和鬍子。有一天他的朋友說，阿錫如果剃光頭，就會很像馮迪索，這讓本來就是馮迪索粉絲的阿錫燃起興趣，決定嘗試模仿他。

不過剃完光頭以後，阿錫發現自己身形不夠壯，如果要像「玩命關頭」（The Fast and the Furious）裡面的「唐老大」一樣壯就必須健身，因此他便開始上健身房重訓。不僅如此，他還找朋友跟他一起改裝汽車，連平常開的車子都要跟唐老大一模一樣。對於阿錫來說，他不是單純模仿馮迪索而已，平常他出門也都穿著「唐老大」會穿的背心、T恤，儼然塑造了「泰國馮迪索」的形象。

38歲的阿錫因為喜歡馮迪索，開始剃髮、健身模仿。（取材自臉書）
38歲的阿錫因為喜歡馮迪索，開始剃髮、健身模仿。（取材自臉書）

阿錫努力讓自己成為「泰國馮迪索」已經好幾年的時間，不過直到今年他開著改裝車的照片被網友分享，才因此爆紅。不少台灣網友開玩笑說他是「低配版的馮迪索」，還有人說他是「糖份管理失敗的糖老大」。不過其實阿錫的裝扮讓他在泰國大受歡迎，不只接了包包、汽車配件等商品代言，甚至還有當地救難隊邀請他拍公益廣告。

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