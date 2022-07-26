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世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫 屢被歧視

開超跑卻說沒錢付門票 超怪約會對象掀網友暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在Tik Tok上分享自己痛苦的約會經歷。(取材自Tik Tok)
女子在Tik Tok上分享自己痛苦的約會經歷。(取材自Tik Tok)

一名女子近期在網路上分享自己遇到的奇怪約會對象，引來不少網友留言討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，一位名叫凱西（Caysie）的女子在抖音上分享自己痛苦的約會經驗。她表示，自己和對方聊天三到四周，準備和對方出門約會。這名男子常常在言談中「炫富」，表示自己已經「財富自由」了，不管要做什麼都能負擔得起。不過後來見面時，男子的言談卻讓凱西大吃一驚。

見面時，這名男子開著奧迪的千萬超跑R8赴約，女子不以為意，並沒有放在心上。兩人到迷你高爾夫球場準備買門票入場，沒想到當收銀員表示兩人門票是14美元時，男子卻向凱西抱怨票價太貴。

不僅如此，兩人進場後一邊打球一邊聊天時，男子詢問凱西是否看過「星際大戰」？凱西回答沒看過後，男子突然暴怒，開始責罵凱西「太沒文化」長達30分鐘。除此之外，男子更抱怨凱西為什麼沒穿高跟鞋，甚至在發現凱西打得比自己好時，指責凱西不該偷練習高爾夫。一直到最後兩人要分開時，男子還抱怨說自己要開很遠的路程回家，現在的油價太高。

凱西說自己覺得整個約會過程都非常痛苦，不懂為什麼聲稱已經財富自由的男子對於金錢這麼錙銖必較，而且還對她有一些奇怪的要求。不少網友留言表示「現在跟奇怪的人約會已經變成一種常態了」，還有網友酸男子說「該不會他回去還跟兄弟抱怨說好男人總是找不到好女人吧？」另一名網友則說，應該在約會前5分鐘發現不對勁時就趕快離開現場。

超跑 油價 抖音

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