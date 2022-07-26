研究稱午睡常與高血壓中風有關 專家有話要說

CNN報導，最新大型研究發現，經常午睡的人罹患高血壓和中風的機率較高。不過有專家提醒說，午睡本身無害，午睡多久和其他生活習慣都必須考量。（本報資料照片）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新大型研究發現，經常午睡的人罹患高血壓 和中風 的機率較高。不過有專家提醒說，午睡本身無害，午睡多久和其他生活習慣都必須考量。

臨床心理學家葛蘭德（Michael Grandner）在聲明中說：「雖然午睡本身無害，但或許很多會午睡的人是因為晚上睡不好才會這麼做。晚上睡不好與健康狀況不佳有關，午睡不足以彌補這點。」葛蘭德負責指導亞利桑那州土桑（Tucson）班納大學醫學 中心（Banner-University Medical Center）行為睡眠醫學診所（Behavioral Sleep Medicine Clinic），並未參與這項研究。

研究顯示，與從未午睡的受試者相比，有午睡習慣的受試者隨著時間推移可能罹患高血壓的機率高12%，中風機率高24%。

根據研究，60歲以下、大多數日子會午睡的人與從未或很少午睡的人相比，患高血壓的風險增加20%。

即使研究人員排除高血壓高風險族群，例如患有第二型糖尿病、現有高血壓、高膽固醇、睡眠障礙和夜班工作的人，結果仍然成立。

這項研究今天刊登在美國心臟學會（American Heart Association）期刊「高血壓」（Hypertension）。美國心臟學會最近將睡眠持續時間增列為維持最佳心臟和大腦健康的八個基本指標之一。

未參與研究的芝加哥西北大學費恩柏格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）日夜節律與睡眠醫學中心（Center for Circadian and Sleep Medicine）主任菲利斯．徐（Phyllis Zee，音譯）表示：「研究結果表明，在調整或考量許多已知與心血管疾病及中風風險有關的變數後，午睡會增加高血壓及中風的發生率。」

「從臨床角度來看，我認為這凸顯醫療照護提供者定期詢問患者午睡和白天過度嗜睡狀況，並評估其他可能改變心血管疾病風險因素的重要性。」

這項研究利用約36萬名受試者的數據，這些受試者向「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）提供個人午睡習慣的資訊。「英國人體生物資料庫」是大型生物醫學數據庫與研究資源，從2006年到2010年追蹤英國居民的狀況。

參與這項英國研究的人定期提供血液、尿液及唾液樣本，並在四年的研究中四度回答有關午睡的問題。然而，這項研究只蒐集午睡頻率的資訊，而不是持續時間，並且倚賴自我報告，因為回憶會不完整而有限制。

南加州大學（University of Southern California）凱克醫學院（Keck School of Medicine）臨床醫學副教授達斯庫普塔（Raj Dasgupta）說：「他們沒有定義午間小睡應該是怎樣，舉例來說，如果要睡上一、兩個小時，就不算真正的小睡。」

這位沒有參與研究的睡眠專家說：「如果睡眠不足，中午到下午2時之間午睡15到20分鐘提神完全可行，但如果有長期失眠問題，我們則不鼓勵午睡，因為會影響晚上睡覺的動力。」

研究中大多數經常午睡的人會吸菸、每天喝酒、打鼾、失眠，並報告自己是夜貓子。

達斯庫普塔說，其中許多因素可能會影響一個人的睡眠的質與量。他說，睡眠不足會導致「白天過度疲勞，從而導致白天過度午睡」。

他還說：「我確實相信午睡是某些人潛在睡眠障礙的警訊。睡眠障礙與壓力以及會導致肥胖、高血壓、第二型糖尿病的體重調節激素增加有關，這些都是心臟病的風險因子。」