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不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

聯合新聞網／綜合報導
英國有一對男女日前頂著攝氏40度以上高溫，在一處頂樓停車場「辦事」，被隔壁大樓的人目睹。（取材自推特）
英國有一對男女日前頂著攝氏40度以上高溫，在一處頂樓停車場「辦事」，被隔壁大樓的人目睹。（取材自推特）

英國正受歐洲熱浪襲擊，最高氣溫飆到攝氏40度以上，但有人發現，縱使在地面高溫的情況下，竟然有人能全裸躺在停車場頂樓「做愛做的事」，令人相當傻眼。

根據英國「每日星報」報導，本月19日在鄰近辦公大樓工作的一名工人發現，位於英國伯明罕雪山站附近的一處頂樓停車場上，竟有一對男女不畏正午攝氏40度的高溫，女方全裸躺在停車格內，男人則蹲在地上做起愛做的事。特別的是，男方還戴著一頂派對帽，似乎一點都不害怕被人發現。

該名工人目擊者在拍下影片三天後，於22日晚間10時在推特以@imjustbrum的署名將影片上傳，當晚迅速引來逾16萬3000人觀看。網友在推特留言表示，這對「派對夫婦」似乎將最近的熱浪推升到新境界，因為附近的居民於此同時，幾乎都躲在具備空調或陰涼的室內，像他們這樣揮汗如雨地選在戶外進行性行為，真是讓人看呆又佩服。

有網友開玩笑說，還好他們還有遵守「停車規距」，全程都在停車格內做愛做的事，也有人打趣說，應該跟這對夫婦說：「抱歉，你不能停在那裡」；還有人覺得他們在光天化日下進行「狗式嬉戲」相當厚顏無恥，還有人質疑，為何男方要戴著一頂疑似是生日派對用的帽子，難道真的不怕人發現嗎？

英國 高溫 熱浪

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