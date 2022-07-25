俄勒岡83歲「祖父級」高中棒球教練 球員讓他常保年輕

波特蘭KGW電視台25日報導，麥丹尼爾目前擔任波特蘭夕陽高中（Sunset High School）棒球校隊的教練，隊上球員的年紀足以當他的曾孫。（KGW影片截圖）

當了58年高中棒球教練，當年最早的第一批學生已七旬、現在的學生可以叫他「祖父」了。83歲麥丹尼爾成功的秘訣是「讓球賽有趣」，帶領球員則讓他常保年輕。

麥丹尼爾（Royce McDaniel）2018年入選俄勒岡州 運動名人堂，他從1964年開始擔任教練，那時他25歲，算一算他的第一批學生如今應該70多歲了。波特 蘭KGW電視台今天報導，麥丹尼爾目前擔任波特蘭夕陽高中（Sunset High School）棒球校隊的教練，隊上球員的年紀足以當他的曾孫。

然而，校隊的總教練巴恩斯（John Barnes）認為，對球員而言，麥丹尼爾的角色更像是父親，而非祖父。

即將升10年級的球員瓦德雷普（Max Waldrip）說，麥丹尼爾提振隊上每個人的士氣，年長教練和球員之間建立了一種特殊的情感連結。

麥丹尼爾的一生和運動有密不可分的關係，他在大學時是3項全能運動好手，之後擔任一所高中的總教練，帶領球隊拿到州際盃冠軍。如今他仍在當教練，把83年的人生歷練和棒球知識傳給年輕孩子。

麥丹尼爾說，比起50年前的孩子，現代的孩子其實改變不大，只是花更多時間在「電子產品和分心」，因此打球的時間變少了。

活到老、教到老，他分享擔任教練58年的成功秘訣是「讓球賽有趣」。他認為，球員持續回報給他很重要的東西，也就是讓他「常保年輕」。