我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

俄勒岡83歲「祖父級」高中棒球教練 球員讓他常保年輕

中央社／舊金山25日專電
波特蘭KGW電視台25日報導，麥丹尼爾目前擔任波特蘭夕陽高中（Sunset High School）棒球校隊的教練，隊上球員的年紀足以當他的曾孫。（KGW影片截圖）
波特蘭KGW電視台25日報導，麥丹尼爾目前擔任波特蘭夕陽高中（Sunset High School）棒球校隊的教練，隊上球員的年紀足以當他的曾孫。（KGW影片截圖）

當了58年高中棒球教練，當年最早的第一批學生已七旬、現在的學生可以叫他「祖父」了。83歲麥丹尼爾成功的秘訣是「讓球賽有趣」，帶領球員則讓他常保年輕。

麥丹尼爾（Royce McDaniel）2018年入選俄勒岡州運動名人堂，他從1964年開始擔任教練，那時他25歲，算一算他的第一批學生如今應該70多歲了。波特蘭KGW電視台今天報導，麥丹尼爾目前擔任波特蘭夕陽高中（Sunset High School）棒球校隊的教練，隊上球員的年紀足以當他的曾孫。

然而，校隊的總教練巴恩斯（John Barnes）認為，對球員而言，麥丹尼爾的角色更像是父親，而非祖父。

即將升10年級的球員瓦德雷普（Max Waldrip）說，麥丹尼爾提振隊上每個人的士氣，年長教練和球員之間建立了一種特殊的情感連結。

麥丹尼爾的一生和運動有密不可分的關係，他在大學時是3項全能運動好手，之後擔任一所高中的總教練，帶領球隊拿到州際盃冠軍。如今他仍在當教練，把83年的人生歷練和棒球知識傳給年輕孩子。

麥丹尼爾說，比起50年前的孩子，現代的孩子其實改變不大，只是花更多時間在「電子產品和分心」，因此打球的時間變少了。

活到老、教到老，他分享擔任教練58年的成功秘訣是「讓球賽有趣」。他認為，球員持續回報給他很重要的東西，也就是讓他「常保年輕」。

波特 俄勒岡州

上一則

「順澤宮」神帽又發威 挪威三鐵選手伊登7度戴它奪冠

延伸閱讀

疫情襲擊洛杉磯國際機場 逾400名員工確診

疫情襲擊洛杉磯國際機場 逾400名員工確診
MLB／大谷未投球之戰已14連敗 天使終於有其他勝利投手

MLB／大谷未投球之戰已14連敗 天使終於有其他勝利投手
「眼線很濃可怕」姜丹尼爾發言掀性別對立 還封鎖粉絲

「眼線很濃可怕」姜丹尼爾發言掀性別對立 還封鎖粉絲
烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

熱門新聞

一名母親為了把兒子留在身邊，在自家後花園蓋出一間美輪美奐的房子。（取材自TikTok@fromhousetohome4）

不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋「組合屋」給他住

2022-07-19 03:27
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）

飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

2022-07-21 00:21

夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

2022-07-19 01:14
女子表示自己去吃吃到飽，卻因為「吃太多」被要求多收費。(取材自TikTok)

上吃到飽餐廳遭譏「太會吃」 被要求多付一倍餐費

2022-07-19 22:01
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。(取材自YouTube)

服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

2022-07-22 00:45
警方錄影監控發現，12歲的兒童載著妹妹在高速公路上以120公里時速狂飆100多公里。（取材自澎湃新聞）

12歲哥哥開車載妹妹上高速 狂飆1百多公里

2022-07-20 02:30

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」

馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」