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「順澤宮」神帽又發威 挪威三鐵選手伊登7度戴它奪冠

體育新聞組／綜合報導
挪威三鐵選手伊登日前參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍。（取材自Instagram）
挪威三鐵選手伊登日前參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍。（取材自Instagram）

挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）帶台灣宮廟「順澤宮」神帽繼續發功。日前他參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍，賽後伊登也忍不住推崇「神帽」。

伊登2019年前往日本參加東京測試賽，在路上撿到這頂帽子，當時他心想如果好好照顧這頂帽子或許就會帶來好運，同年9月他在法國尼斯的世界半程鐵人三項錦標賽中，以3小時52分35秒的成績一舉奪下冠軍。而伊登頭上這頂寫著「埔鹽順澤宮」的帽子也意外吸引眾人目光，甚至在台灣民間蔚為風潮，廟方為此還特地加急製作帽子讓民眾索取。

自從戴上神帽後，伊登連拿4次世界冠軍，外界原本也看好他會拿下去年東奧冠軍，不料最終卻只以第8名作收，因為奧運比賽有嚴格服裝限制，導致當時他無法戴著神帽上場，不過隨後9月他在美國猶他州再次拿下鐵人三項世界錦標賽冠軍，11月參加美國佛羅里達州鐵人三項賽同樣也囊括冠軍。

伊登自己也察覺「順澤宮」帽子的魔力，連拿6冠後他在個人Instagram上放了一張自己戴著順澤宮帽子奪冠的照片，並寫下，「你知道最瘋狂的是什麼嗎？我戴著這頂幸運的帽子時，從來沒輸過比賽。我在過去2年內參加過6場比賽，每次都戴著這頂帽子，而我每一次都贏了，而沒贏的那幾場我都沒有戴這頂帽子。」

昨日伊登出賽PTO加拿大公開賽，依然頭戴冠軍神帽，這一次又再度獲得冠軍，賽後記者訪問時也不忘提到他的帽子，開玩笑問道「聽說你都戴這頂帽子獲勝，我可以檢查一下？」伊登也笑著說，「真的要檢查一下這頂帽子有沒有什麼特殊的地方，它再次發揮了作用。」

隨後連彰化縣長王惠美都發電郵祝賀他，「Hi Iden！恭喜你！在2022 PTO鐵人三項加拿大公開賽上再次奪得金牌，也想讓你知道，遠在台灣有許多彰化縣民，正默默地為你加油打氣，希望你獲得好成績！！！看到你戴著我們埔鹽順澤宮帽子，衝破終點線，感謝你戴著順澤宮帽屢獲世界冠軍，讓彰化揚名國際，真的非常感動。」

加拿大 猶他州 奧運

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