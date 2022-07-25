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她剛接受男友浪漫求婚…下秒慘遭長頸鹿「頭搥」傷脖

聯合新聞網／綜合報導
女子的求婚橋段被長頸鹿破壞。（取材自抖音）
女子的求婚橋段被長頸鹿破壞。（取材自抖音）

原本浪漫情節卻被不速之客亂入！一名女子在野生動物園接受男友的求婚，正準備套上戒指的時候，被一旁的長頸鹿無預警頭搥攻擊，導致脖子受傷。

女網友寇克絲（Montserrat Cox）在抖音上傳很糗的求婚影片，她的男友帶她到野生動物園，男友單膝下跪並掏出婚戒，等著對方說「我願意」；寇克絲一臉又驚又喜的神情，微笑著答應，男友拔出戒指準備幫她戴上。

情侶在長頸鹿見證下定下婚約。（取材自抖音）
情侶在長頸鹿見證下定下婚約。（取材自抖音）

這時一旁有隻長頸鹿跑來攪局，碰了寇克絲的肩膀，她一開始不以為意，還是笑得很燦爛，但接著長頸鹿的頭部狠狠橫掃這位準新娘，害得她整個身體向後仰，她尷尬抱著頭狂笑，男友趕緊上前親吻擁抱。

寇克絲在抖音PO出這個超糗的瞬間，還說接下來幾天可能都要戴護頸了，但這依然是一個最棒的求婚儀式。有網友指這個插曲可能是不好的預兆，她回應：「這不代表什麼，我們在一起這七年來都很快樂，長頸鹿就只是長頸鹿。」

@montserratcox

Replying to @🌸 Abigail Mejia 🌸 La jirafa me reinició el Windows 😅

♬ Originalton - Stek_garage

動物園 抖音

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