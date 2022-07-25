「黑豹2」查德威克鮑斯曼角色也在片中去世 預告超感傷

「黑豹2：瓦干達萬歲」預告中揭露查德威克鮑斯曼扮演的帝查拉國王已去世。（取材自YouTube）

將於11月上旬上映的漫威 大片「黑豹2：瓦干達萬歲」，日前在聖地牙哥動漫展公開首支預告，馬上引起熱烈反應，不少觀眾看到預告裡瓦干達為已逝的帝查拉國王舉辦追思活動，都忍不住想起扮演該角的查德威克鮑斯曼前年因癌症早逝的悲劇，愈看愈感傷。

「黑豹2：瓦干達萬歲」預告最後的黑豹背影讓影迷激動。（取材自YouTube）

那時各方好奇漫威如何在尚未開拍的「黑豹2」讓查德威克鮑斯曼所飾演的帝查拉能夠繼續延續，粉絲表達不希望換人接演的想法，導演 雷恩庫格勒表示會想出既能致敬查德威克又可以讓情節順利推動的方法，現在謎底揭曉，果然是讓帝查拉跟著查德威克一起消逝，由新任人選繼承「黑豹」之位。

漫威漫畫著名的水中英雄納摩，在「黑豹2：瓦干達萬歲」登場。（取材自YouTube）

預告片中除了看到查德威克扮演帝查拉的畫像外，最後一幕有「黑豹」伸爪即將出擊的背影，都讓粉絲感慨無限，直呼太令人感動，內心相當震撼，也更期待片子正式上映。

眼尖的漫威迷則注意到，接棒「鋼鐵人」的新英雄「鋼鐵心」似已在預告中露出端倪，且預告裡出現、和瓦干達大戰的水底王國「亞特蘭提斯」領袖納摩也正式登場，這角色在漫威漫畫中也是著名的英雄人物，過去粉絲一直期待他早日出現，超級漫畫迷影帝尼可拉斯凱吉 曾經很想演這角色，最後在「黑豹2」由墨西哥男星泰諾克胡埃塔扮演。