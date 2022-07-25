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屎有餘菇…水電工借廁所見垃圾桶長香菇 屋主還說要吃

聯合新聞網／綜合報導
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了。（取材自臉書）
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了。（取材自臉書）

日前台灣有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

有一名網友在臉書「爆料公社二社」po出一則短片，說他到客戶家維修冷氣之後，跟客戶借廁所，驚見廁所裡的垃圾桶竟然長出香菇的恐怖事件，覺得「這個菇，真屌」！客戶還跟他表示「這是要養到月底煮來吃的別弄壞了」。

該影片一出吸引大量回應，不少網友紛紛表示「哇靠 這放多久可以長出來」、「長那麼大還第一次看」、「我還以為是魔法阿嬤」、應該「是沒消化的金針菇長大了」、「大家終於知道金針菇強大的生命力了吧！」也有網友感到不可思議的說「遠比馬桶噁爛好100倍啊」」、「如果廁所長這樣我甘願憋尿憋到膀胱炎」。

也有網友kuso的緩和氣氛回應「這會不會是金針菇的逆襲！」、「可以收成了」、「那個狠補耶~~」、「俗稱屎菇」、「有機蔬菜對身體好」、「是不是想偷摘來吃？」、「剪起來煮火鍋」、「難怪香菇都吃不用錢」、「以後不用擔心上到一半肚子餓了」。

驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了。（取材自臉書）
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了。（取材自臉書）

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