影／機器人「打斷參賽男童手指」 俄西洋棋賽驚傳意外
據俄羅斯新聞媒體報導，莫斯科上周舉行的一場國際西洋棋比賽中，竟出現「機器人打斷7歲男孩手指」的插曲，引發外界議論。
莫斯科國際西洋棋聯合會主席拉扎列夫（Sergey Lazarev）告訴塔斯社（TASS）「機器人打斷了那名孩子的手指，這當然是不好的消息」。
根據社群媒體上流傳的一段影片，只見機器人吃掉男孩的一枚棋子後，男孩接著要進行自己的回合，沒想到這時機器人突然抓住他的手指，意外發生後立刻有4名大人衝上前幫助男孩，最終男孩掙脫並被帶走。
拉扎列夫指出「這台機器人先前已經打過很多場比賽，且沒有發生任何事故」。根據塔斯社報導，該名男孩之後幾天仍正常出賽。
All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/— Pavel Osadchuk 👨💻💤 (@xakpc) 2022年7月21日
On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar
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