影／機器人「打斷參賽男童手指」 俄西洋棋賽驚傳意外

莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽中，機器人突然抓住男孩手指，只見手被壓住無法掙脫。（翻攝自推特）

據俄羅斯 新聞媒體報導，莫斯科上周舉行的一場國際西洋棋比賽中，竟出現「機器人打斷7歲男孩手指」的插曲，引發外界議論。

莫斯科國際西洋棋聯合會主席拉扎列夫（Sergey Lazarev）告訴塔斯社（TASS）「機器人打斷了那名孩子的手指，這當然是不好的消息」。

根據社群媒體 上流傳的一段影片，只見機器人吃掉男孩的一枚棋子後，男孩接著要進行自己的回合，沒想到這時機器人突然抓住他的手指，意外發生後立刻有4名大人衝上前幫助男孩，最終男孩掙脫並被帶走。

拉扎列夫指出「這台機器人先前已經打過很多場比賽，且沒有發生任何事故」。根據塔斯社報導，該名男孩之後幾天仍正常出賽。