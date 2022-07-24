問天實驗艙發射成功 將組成中國首座太空站

中國問天實驗艙24日下午2時許在海南文昌航天發射場發射成功，現場周遭聚集圍觀群眾。（央視截圖）

中國首座太空站中最重要的艙段──問天實驗艙在北京時間24日下午2時22分22秒在海南發射成功，該艙段也是中國迄今為止火箭發射的最重載荷。

問天實驗艙24日搭乘長征五號B遙三運載火箭發射升空，並在18分鐘後成功進入預定軌道。此次發射是中國太空站進入建造階段後的第三次發射，也是這一階段首次在有人狀態迎接航天器來訪。

澎湃新聞報導，航太 科技集團五院空間站任務總設計師楊宏此前表示，中國太空站總體構型是三個艙段，包括天和核心艙 、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。其中，天和核心艙已在2021年4月發射成功。

中國問天實驗艙24日下午2時許在海南文昌航天發射場發射。（央視截圖）

問天實驗艙軸全長17.9米，艙體最大直徑4.2米，發射重量23噸，由工作艙、氣閘艙、資源艙三部分組成，與天和核心艙相比，問天實驗艙更重、更大，具備更強的超萬瓦級的供電能力、千兆級的資訊傳輸能力，是大陸迄今為止發射的最大的單體航天器。

問天實驗艙發射後，將與大陸太空站進行對接，這也是太空站首次在有太空人 的狀態下迎接航天器來訪。

問天實驗艙配置了與核心艙一樣的太空人生活設施，將來可以與核心艙一起，接受兩艘載人飛船輪換期間6名太空人的生活，若天和核心艙出現故障，問天實驗艙可以作為備份艙段對空間站進行控制。

問天實驗艙與天和核心艙對接後，太空人將進入艙內啟動生命維持系統，完成科學實驗櫃的組裝，同時開展交叉科學實驗。作為太空人未來在太空站內進行太空生命科學研究的主要基地，問天實驗艙的工作艙也更為寬敞，艙內配置了多台科學實驗櫃，推動生命生態、生物技術和變重力科學等科技領域的相關研究。

此外，全新的太空授課也將在問天實驗艙開展，太空人還會擇機首次從問天實驗艙的出艙口出艙。此前，神舟十四號太空人乘組已經完成了對艙外航太服的巡檢測試。按計劃，在軌期間他們將從問天實驗艙出艙口完成二到三次出艙活動。

執行此次發射任務的是長征五號B運載火箭（簡稱長五B火箭）。是大陸目前近地軌道運載能力最大的新一代運載火箭，長五B火箭擁有長達20.5米的大陸國內最大整流罩，近地軌道運載能力達到25噸級。

長五B火箭是在長五火箭基礎上研製的一級半構型運載火箭。作為「胖五」家族的一員，其在2020年5月5日首飛成功，將新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙送入太空。2021年4月29日，長五B火箭成功發射天和核心艙，打響了太空站建造的開局之戰。

根據中國載人航太工程辦公室介紹，今年將實施六次飛行任務，完成大陸太空站在軌建造。其中，長五B火箭在7月發射問天實驗艙與天和核心艙對接，10月發射夢天實驗艙與天和核心艙對接，完成中國太空站在軌建造。

來源：CCTV