男性年齡影響生育？研究指35-40歲女配逾40歲男難懷孕

科學界已知女性的年齡影響是否能成功懷孕，但英國一項新研究顯示，男性的年齡也有決定性影響。(路透)

英國 衛報報導，科學界已知女性的年齡影響是否能成功懷孕，但英國一項新研究顯示，男性的年齡也有決定性影響。

針對將近1萬9000件試管嬰兒(IVF)周期所做的研究，顯示父親的年紀對出生率的影響，比過去所知的更大。研究發現，對35歲以下、40歲以上的女性來說，男性伴侶的年紀，對生育率的影響不大，但在35歲到40歲之間的女性，男性伴侶的年齡若為40歲或40歲以上，女性的生育率大幅下滑。

此研究結果挑戰過去普遍認為女性年齡是影響生育率主要因素的看法，可供有關生育力的教育 和不孕夫妻參考。

這項回顧性臨床研究根據英國生育監管機構「人類受精和胚胎學管理局」的匿名數據。研究分析在單次新鮮胚胎移植後，1萬8825件試管嬰兒(IVF)和單一精蟲顯微注射(ICSI)周期中，母親和父親年齡的相互作用。

研究的四名作者之一納爾貢德 (Geeta Nargund)指出，當女性年齡在35歲以下時，實驗室結果顯示，年輕女性的卵子能夠修復老年男性精子中更高的DNA損傷發生率，當女性超過40歲時，卵子品質較低，而且卵子修復精子損傷的能力較差。

納爾貢德指出，「有趣的是，當女性在35到40歲之間，男性伴侶的年齡會產生更大的影響，男性伴侶年齡在35歲以下的生育率為32.8%，在40到44歲的生育率下降到27.9%，55歲以上的生育率為25%。

她指出，「我們已知父親的年齡較大會延遲受孕，降低受孕率，並可能導致流產或後代心理健康 問題。但現在我們知道，對於某個年齡層的女性來說，男性伴侶的年齡比以前認為的更重要」。