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南加飛機墜海 旁邊剛好在辦救生員大賽…駕駛獲救

中央社／洛杉磯23日專電
一架小型飛機22日墜落南加州杭庭頓海灘附近海域，沙灘上剛好正在舉行救生員大賽，數十名參賽者立刻跳入海中，將飛機上唯一的駕駛救出。圖為失事飛機殘骸被拉上海灘進行調查。（美聯社）
一架小型飛機22日墜落南加州杭庭頓海灘附近海域，沙灘上剛好正在舉行救生員大賽，數十名參賽者立刻跳入海中，將飛機上唯一的駕駛救出。圖為失事飛機殘骸被拉上海灘進行調查。（美聯社）

加州海灘今天發生一起小飛機墜入海面的意外，巧合的是，附近的沙攤正在舉辦救生員比賽，數名救生員即時跳入海中拯救機上駕駛。

洛杉磯新聞台KTLA用「對的時間，對的地方？」形容這個意外的巧合。報導說，一般而言人們不會說一個墜機的駕駛運氣不錯，但在這個案例來看，這人或許有些好運。

電視台播放民眾拍攝的手機影片顯示，一架拖曳廣告布條的小飛機於今天下午1時30分左右，在杭庭頓海灘（Huntington Beach）附近墜入海中，落水處距離岸上不遠。

這架小飛機一掉入海裡，水花才剛平息，馬上有近十名救生員抓著浪板跳入水中，合力將機上唯一的駕駛救起。這名駕駛僅有輕傷，隨即送往醫院治療。

數名救生員第一時間出動救援，原來是加州衝浪救生協會（California Surf Lifesaving Association）正在同一個水域舉行9歲到18歲的青少年救生員比賽。

杭亭頓海灘的青少年救生員培育計畫主任葛蘭姆（Lee Graham）在電視新聞的連線訪問中表示：「當飛機一碰到水面，每個人都看到了，參賽的青少年救生員們就抓著他們的浪板，爭著當第一個衝向駕駛的人。」

葛蘭姆表示，飛機墜海的地方正好是救生員比賽的水域。幸運的是，當時正好是休息時間，沒有人在水中，沒有人因此受傷；更慶幸的是，這名駕駛看起來也沒有大礙。

他說，「隨時盯著水面」是每一個救生員的本能，至少有5名青少年救生員參與了這次的救援行動。救生員比賽的內容包括跑步、划槳、游泳、耐力等全方位技能。

來源：FOX 11 Los Angeles

加州 游泳 南加

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