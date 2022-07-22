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中暑除叫救護車 醫：這動作更重要、隨身帶2物可救命

記者許政榆／台北報導
熱傷害就診人數不斷攀升，專家呼籲，中暑個案除送醫外，應儘速協助降溫，民眾隨身可攜帶小噴瓶，於皮膚噴水並吹風，達到降溫效果。示意圖。（記者許政榆／攝影）
熱傷害就診人數不斷攀升，專家呼籲，中暑個案除送醫外，應儘速協助降溫，民眾隨身可攜帶小噴瓶，於皮膚噴水並吹風，達到降溫效果。示意圖。（記者許政榆／攝影）

酷暑來襲，熱傷害就診人數攀升。專家提醒，患者出現熱中暑、昏迷時，除了叫救護車，旁人應盡快協助褪去衣服噴水及吹電扇，持續降溫到抵達醫院，才有機會讓患者脫險。

台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，近日夏天非常炎熱，中暑病人若「高溫程度越嚴重」及「持續時間過長」，很容易死亡，應盡快協助降溫。救護車近期可預期，會載送到熱傷害患者，建議應於救護車上準備簡易降溫設備，協助患者就醫途中，不斷給予降溫。

朱柏齡表示，簡易降溫設備包括，汽車冰桶內放置冰水及多條毛巾，毛巾數量需足以覆蓋全身皮膚，救護車人員儘速協助中暑患者褪去外衣、外褲，將濕毛巾覆蓋其手腳及身體裸露處，尤其像鼠蹊部、頸部等大動脈行經處，及不斷更換冰毛巾，並將冷氣開到最強，以傳導方式降溫。

為何提前降溫如此重要？朱柏齡指出，過去美國進行美式足球比賽期間，10幾年來出現10多例熱中暑死亡案例，經過檢討發現，因降溫速度太慢，加上送醫需經過半小時、1小時而救不回，因此美式足球協會規定，足球訓練場必須放有冷水缸，只要有中暑個案，立刻浸泡冷水降溫。

朱柏齡表示，根據學者研究發現，降溫效果最好的就是讓中暑患者浸泡冷水缸，每分鐘可降溫攝氏0.2至0.3度；若現場沒有冷水缸可降溫，可改用循環式冰毛巾覆蓋，或於皮膚表面噴水加上電扇，每分鐘可降溫攝氏0.1度，毛巾維持冰度、覆蓋面積越大越好，10至20分鐘就能降攝氏1到2度。

朱柏齡說，民眾從炎熱戶外走進冷氣房時，瞬間會感覺冷，原理是皮膚表面的水經過蒸發帶走熱能，因此若要讓中暑患者降溫，於皮膚灑水加上吹電扇，就能加速水分蒸發。民眾可隨身攜帶小噴瓶裝水，溫度過高時可在手、腳、頸部噴水，用扇子或電扇吹風，即可達到降溫效果。

朱柏齡表示，若體溫超過攝氏40度恐出現昏迷，有生命危險，過去曾收治一名戶外工作者，體溫飆到攝氏43.9度，因昏倒瞬間立刻就醫，15分鐘即到醫院，院方緊急降溫後，雖將他救回，不過體溫過高，大腦細胞已受損，後續影響智力，呼籲民眾不可忽視熱中暑。

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