魷魚遊戲紅遍全球 把李政宰送進漫威？據傳演經典反派

李政宰傳出被漫威邀約演出新片。(路透資料照)

李政宰去年因主演全球夯劇「魷魚遊戲 」，歐美知名度大開，更一舉入圍艾美獎、金球獎，近來外媒盛傳李政宰即將加入漫威 ，繼由女星金秀賢、馬東石以及朴敘俊之後，成為第4位演出漫威電影 的韓星，而他的經紀公司「Artist Company」僅低調表示「目前還沒辦法給出任何訊息」。

美國娛樂界資深編輯丹尼爾瑞奇曼日前在推特上爆料，指出「魷魚遊戲」李政宰目前正與漫威接洽，極有可能演出新片，消息一出立刻在網路上瘋傳，網友認定他會演出最近在漫畫初登場的韓國超級英雄「太極旗」，但外界認為更有可能演出「尚氣與十環傳奇2」的新任反派，或是「蜘蛛人」系列的重要角色「負極先生」，但一切未明。

漫威電影常找韓國明星演出要角，自從讓金秀賢在「復仇者聯盟2：奧創紀元」演出趙博士之後，又讓馬東石在「永恆族」演出擁有強大破壞力的戰士「吉爾迦美什」，先前朴敘俊被美媒爆料將演出「驚奇隊長2」，但他的經紀公司始終不願證實，直到去年9月，朴敘俊前往英國拍片才承認有此事，但角色始終未明。至於在歐美名氣更高的李政宰會演出什麼樣的角色，則讓外界更為好奇。