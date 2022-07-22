「鳥兒單挑野牛群」沒在怕 雁子陷車輪戰英勇反擊

影片開頭一隻加拿大雁闖入牛群的地盤，後續畫面令網友們都看傻了眼。（取材自推特）

俗話說「氣勢不能輸」，在面對比自己強大的敵人時，若能夠鼓起勇氣挑戰，以寡敵眾的情況也不是不可能發生。近日推特 上一段「加拿大 雁單挑牛群」的影片就引起熱議。

Cows trying to scare a Canada goose. pic.twitter.com/qLOfQjUi49 — Weird Animals (@Weird_AnimaIs) 2022年7月7日

只見畫面中一隻加拿大雁被牛群團團包圍，牛似乎認為來者不善，便輪流用頭頂去攻擊雁子，想要威嚇牠快點離開。沒想到加拿大雁卻完全沒在怕，單槍匹馬和牛隻展開正面對決，甚至張開翅膀紮穩腳步，朝著眼前比牠大好幾倍的牛反擊。

網友們看到動物界裡上演格鬥的場面，紛紛在貼文底下留言：「所以我從來不敢去找鵝的麻煩」、「這氣勢...」、「好像我面對一隻蟑螂的時候」、「牛看起來超怕」。

加拿大雁又被稱作「Cobra Chicken（眼鏡蛇雞）」，在加拿大和北美的淡水地區、或是城市，都可以見到牠們的蹤跡，這種鳥類在感受到威脅的時候會展開反擊，不時會有人在網路上分享自己被牠們襲擊的經驗。然而即使知道加拿大雁並不是好惹的，但影片中牠單挑牛群仍毫不退縮的一幕，仍是讓網友們大開眼界。