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服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

聯合新聞網／ 綜合報導
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。(取材自YouTube)
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。(取材自YouTube)

美國一名16歲少女近日與爸爸、哥哥到餐廳吃飯，向爸爸提起餐廳內一名男服務生很帥氣，想不到爸爸神助攻，他直接叫住該名服務生說「我女兒說你很帥」，讓少女害羞到鑽進桌子底下。該名服務生隔天透過社群軟體私訊少女哥哥，然而一聽到她年僅16歲，他便立刻「離開對話」。

美國這名少女Sophia與爸爸及哥哥到餐廳用餐，她跟爸爸說，其中一名男服務生很帥氣，想不到爸爸竟直接告訴本人「我女兒覺得你超帥」，男服務生受寵若驚的說「天啊，是真的嗎？」

一旁的Sophia則尷尬的大叫「停止！」並害羞地「滑進」桌子底下。爸爸卻仍不放棄，還詢問服務生名字，並說「很高興認識你，Will」。

Sophia哥哥將該影片上傳網路，想不到Will也看到影片，並透過社群軟體私訊他，詢問Sophia今年幾歲，他回答「16歲」後，Will則嚇得回覆一張「消失閃人」梗圖，補充表示「Will已經離開對話」。

其他網友紛紛留言「女兒的反應也太可愛了吧，害羞到直接滑下去」、「有這樣的爸爸女兒一定很開心」、「她的stop展現出了女人的魄力」、「我刷了快10遍，每次看不同人的表情：服務生、女兒、爸爸，笑死我了」、「看來威爾不想被fbi抓走，求生欲滿滿」。

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