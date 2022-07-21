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夫妻買新家裝修 地板下發現恐怖「大型骸骨」

聯合新聞網／綜合報導
兩人在地底下發現各種生物的骨骸。（取材自TikTok）
兩人在地底下發現各種生物的骨骸。（取材自TikTok）

加拿大一對情侶在新屋動工時，在地底下發現許多奇怪的物品。不過最讓兩人不寒而慄的，是一些不知名生物的大型骨骸。

據鏡報報導，24歲的卡西蒂（Cassidy Casale）和男友伊頓（Eton Marritt）來自加拿大。兩人買房後，在今年四月開始整修房子，不過就在伊頓打開地板到下方去修復電線時，卻發現了許多奇怪的東西。除了60年代的報紙和一些照片以外，他們還發現幾塊大型的骨骸。

卡西蒂受訪時表示，新屋並沒有建設地下室，只有約60公分高的空間可以爬行進入修繕。她表示，要進入這個空間只能透過內部的門，因為外面的門是實心封死的。因此這些骨骸究竟如何遺留在那裡，他們兩人到現在仍百思不得其解。

卡西蒂表示，為了不要打擾「任何東西」，他們又將骨骸放回原處。她提到，也些小型的骨骸還滿明顯是嚙齒動物的骨頭，大型的骨骸後來經動物考古學家查看後，推測是天鵝的骨骸。

不過天鵝的骨骸究竟怎麼會出現在家中地底下，如今仍是無解的謎團。卡西蒂只希望能夠趕快完成裝修，搬進新家。

加拿大

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