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「非常律師禹英禑」收視飆高 有望成下一個魷魚遊戲

中央社／倫敦21日綜合外電報導
韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。圖／Netflix提供
韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。圖／Netflix提供

新影集「非常律師禹英禑」已成為Netflix又一熱播南韓電視劇，讓投資人認為這部影集的製作公司，可能會再次獲得宛如「魷魚遊戲」的成功，在國際上獲得關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這部影集劇情講述具有自閉障礙的女律師禹英禑，專業能力傑出的她是頂尖律師事務所新人，面對著法庭內外種種挑戰。過去兩周，影集在Netflix登上多個國家/地區的收視冠軍。

根據Netflix收視指標，「非常律師禹英禑」在7月4日至17日期間，成為Netflix全球收視率最高的非英語電視節目。Netflix指出，這部影集在8個國家/地區的該類別中排名第一，同時也在22個國家/地區排前10名。

影音來源：Netflix Asia YouTube

這對南韓製作公司Astory來說是個好消息，Astory也因為Netflix另一檔影集「屍戰朝鮮」等熱門節目而為人所知。

「非常律師禹英禑」於6月下旬首播至今，Astory的股價在首爾飆漲了74%。

Netflix製作的原創國際內容越來越多，並依賴海外成長前景，因此這對Netflix來說也是好兆頭。

Netflix昨天在一篇部落格文章中，大讚這部影集的成功，還說影集以31種語言播出後，在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等國家獲得關注。

近年來，Netflix將更多火力投向海外，特別是亞太地區，Netflix持續看到亞太市場的成長有助於抵銷其他地區的下滑。

Netflix於19日公布的財報顯示，第2季在美國和加拿大等市場失去用戶的同時，亞洲地區則增加110萬用戶。

➤➤➤韓劇「非常律師禹英禑」演自閉症天才 美想翻拍

韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。圖／Netf...
韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。圖／Netflix提供

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