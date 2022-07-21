J.K.羅琳被控恐跨、沒有商標 真人版「魁地奇」改名了

「哈利波特」系列小說作者J.K.羅琳在書中打造出年輕巫師騎著飛天掃帚競技的虛構空中球賽「魁地奇」，但受此啟發的真人版運動日前決定改名為「Quadball」。(路透)

「哈利波特 」(Harry Potter)系列小說作者J.K.羅琳在書中打造出年輕巫師騎著飛天掃帚競技的虛構空中球賽「魁地奇」（Quidditch），但受此啟發的真人版運動日前決定拋棄這一個奇想名稱，並宣布改名為「Quadball」（「四球」或「魁地球」）。

衛報與CNN報導，北美真人版魁地奇運動的2個管理機構：「美國魁地奇」（US Quidditch）與「魁地奇大聯盟」（Major League Quidditch）19日都宣布了「Quadball」的新名稱，定於今年夏季就生效，據報「國際魁地奇協會」（International Quidditch Association）也計畫採用新名。

據報導，「Quadball」既指球賽期間在場上的球數，亦指選手位置的數目。按照2機構說法，決定改名的原因有2個：一是該項運動想要跟羅琳與她的反跨性別 言論區別開來，二是「魁地奇」的商標並不在他們手上。「魁地奇」商標的所有權人為華納兄弟公司（Warner Bros.）。

「美國魁地奇」與「魁地奇大聯盟」的發言人麥高文（Jack McGovern）透過聲明告訴紐約時報 ，「我們試著要說清楚這兩個原因」。他說，「關於哪一個原因比另一個更重要，我們並不打算給出價值判斷」，並指該項運動跟羅琳的聯繫已經在招募新選手上造成問題。

羅琳日漸分享矛頭對準跨性別人士的觀點，特別是跨性別的女性，言論更疏遠了許多粉絲及多位演出「哈利波特」電影版的演員，其中就包括了主演3人組的丹尼爾雷德克里夫和艾瑪華森。

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