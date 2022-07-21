NASA發布「阿波羅11號」登月地點影像 53年後依然清晰

美國太空總署20日為紀念「國際月球日」發布月球勘測軌道飛行器傳回影像，可見到「阿波羅11號」任務太空人阿姆斯壯和艾德林53年前登月留下的蹤跡依然清晰可見。（取材自推特 / NASA Moon）

2022年7月20日是全世界第一次慶祝「國際月球日」（International Moon Day），美國太空總署（NASA ）發布了一隻驚人影像，只見畫面不斷放大到「阿波羅11號」任務太空人 阿姆斯壯和艾德林53年前的登陸地點，顯示兩人在月球表面留下的蹤跡依然清晰可見。

NASA的「阿波羅11號」是人類第一次登月的載人太空飛行任務，阿姆斯壯和艾德林於1969年7月20日20時17分在月球表面著陸，聯合國 大會2021年12月通過「國際合作和平利用外太空」（International cooperation in the peaceful uses of outer space）的第76/76號決議，將每年的7月20日訂為「國際月球日」。

NASA的「Earth's Moon」推特帳號20日發文表示，這一天是「國際月球日，今天標誌著阿波羅11號任務登月的周年紀念日-人類頭一次踏上了另一個世界的表面」，並指來自月球勘測軌道飛行器（Lunar Reconnaissance Orbiter）的影像顯示了「經過這麼長的時間，太空人的蹤跡依然在那」。

NASA也在同一天宣布，為重返月球的「阿提米絲計畫」第一階段「阿提米絲1號」（Artemis I）任務選定3個可能日期，目標是8月29日從甘迺迪太空中心發射太空發射系統（Space Launch System, SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船，9月2日跟5日則標明為後備發射日期。

NASA探索系統開發助理署長佛里（James Free）表示，確切日期將於發射前約一周決定。