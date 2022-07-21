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飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

聯合新聞網／綜合報導
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）

疫情近日趨緩，加上正逢暑假，不少人會在這期間到各地旅遊放鬆一下。近日有一名網友好奇，每次去住飯店的時候都有一些問題，像是哪些物品不該用，房間備品是否該帶走等等，貼文曝光後也引來了許多任職過房務的內行人回答，也提醒大家「有些東西真的不要用」。

一名網友在Dcard以「想問房務幾個問題」為題發文，她表示每次去住飯店都會好奇幾個問題，像是清潔的時候到底有多仔細，看起來沒用過的東西，例如杯子或熱水壺，是不是就不會拿起來清潔，有時候住宿看到一些地方，上面有灰塵感覺就沒有清理過。

接著她疑問，「房間備品如果沒用過會持續放著嗎？」，一次性的備品每次都不知道要不要帶走，怕房務人員丟掉也是浪費，最後一個問題則是，枕頭套、被套跟床單到底有沒有洗乾淨，之前看到安柏事件之後，就很怕有人會在床上做奇怪的事，「如果洗不乾淨的話，那出去住都會有陰影」。

貼文曝光後引來許多有房務經驗的內行人回答，有現任房務表示，看起來沒用過的東西就不會洗，另外備品如果用到一半帶走比較好，因為房間價錢也包含了備品，如果沒用完就是丟掉，沒有的話就會沿用給下一個客人，所以帶走的話會比較好，最後枕頭套、被套跟床單會外包給洗衣廠清理，如果有髒汙會立刻換掉，這點不用太擔心。

其他也有指出絕對不要用的東西，就是房間的「熱水壺、放在桌上的杯子」，飯店業人員依自己經驗指出，「煮水壺有用過頂多就隨便刷兩下，有用過不太髒的話水沖一沖而已」、「擦杯子的布可能跟擦馬桶的布是同一條，正常是要分開，但有些人懶惰就會偷偷用同一條」，不過這不代表每家飯店都這樣，還是要看各家的房務人員，如果有問題一定要及時反應給飯店。

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