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影／土耳其總統甜蜜復仇？竟讓普亭「罰站近1分鐘」

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭19日與伊朗跟土耳其總統厄多安會面時，竟出現尷尬一幕，只見普亭在一大群記者面前枯等近一分鐘才見到厄多安，讓人不面揣測這是後者的「復仇」。（取材自推特）
俄羅斯總統普亭19日與伊朗跟土耳其總統厄多安會面時，竟出現尷尬一幕，只見普亭在一大群記者面前枯等近一分鐘才見到厄多安，讓人不面揣測這是後者的「復仇」。（取材自推特）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日與伊朗跟土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會面時，竟出現尷尬一幕，只見普亭在一大群記者面前枯等近一分鐘才見到厄多安，讓人不面揣測這是後者的「復仇」。

衛報報導，記者們捕捉到普亭大步走進房間的那一刻，期待厄多安會緊隨其後，不過後者卻讓普亭「不安」地在鏡頭前等待近一分鐘，只見在這長達50秒的等待過程中，普亭雙手交叉在胸前、腳步躊躇，臉部表情還不時抽動，直到厄多安終於出現並與其握手時，普亭似乎帶有一絲惱怒地將手垂在身側。

普亭長久以來以故意讓世界各國領導人「等待」而聞名，更有人猜測這可能是厄多安對2020年莫斯科會議的回應，當時厄多安等了近2分鐘普亭才進入會議室，中途厄多安還累到坐到椅子上。中東媒體「國家新聞」（National News）的記者卡拉姆（Joyce Karam）還直接稱對厄多安來說是「甜蜜復仇」。

此外，外界人士推測普亭在與國際領導人會面時的「慣性遲到」是一種經過校準的心理策略，2003年他會見英國女王時曾遲到14分鐘，2015年6月在梵蒂岡與教皇方濟各（Pope Francis）會面時也遲到一個小時。2018年時任美國總統的川普（Donald Trump）也曾在赫爾辛基等了45分鐘。

2014年時任德國總理的梅克爾（Angela Merkel）更等了4小時15分鐘才見到普亭，曾任烏克蘭總統的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）也曾等待4小時才得以與普亭會面。

普亭 英國女王 方濟各

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