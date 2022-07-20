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「慾望城市」凱莉命定鞋 花22年在中國打贏商標戰

中央社／倫敦19日綜合外電報導
圖為馬諾洛‧伯拉尼克設計的鞋子。（路透）
圖為馬諾洛‧伯拉尼克設計的鞋子。（路透）

影集「慾望城市」（Sex and the City）中大人物（Mr. Big）拿來向女主角凱莉求婚的奢華時尚名鞋，其製造商馬諾洛‧伯拉尼克今天宣布，在中國最高法院做出對其有利的判決後，終於贏得這場長達22年的商標戰。

法新社報導，這個商標權爭議始於1999年，當時一位商人使用Manolo & Blahnik作為商標，並在1年後獲得中國有關當局核可。

馬諾洛‧伯拉尼克（Manolo Blahnik）這家以創辦人兼創意總監名字命名的英國公司，在2000年向中國當局提起訴訟。

但會發生此案，有部分問題在於，中國的商標註冊制度，傾向依循「先註冊先贏」的原則。該案一直拖到現在，才由中國最高人民法院做出裁決。

西班牙設計師伯拉尼克在公司聲明中說：「對於來自中國與國際間，以及時尚圈內、外的支持，我們十分謙卑，也由衷感謝。」

伯拉尼克的商品享譽全球，尤其在熱門影集「慾望城市」中，大人物捧著Manolo Blahnik的高跟鞋取代鑽戒，單膝下跪向女主角凱莉求婚的一幕後，Manolo Blahnik變得更加炙手可熱。

這場法律戰意味著Manolo Blahnik在過去超過20年時間，都未能進到獲利可能極為可觀的中國市場。

伯拉尼克的姪女、公司執行長克莉絲蒂娜‧伯拉尼克（Kristina Blahnik）說：「我們十分期待，能藉由分享馬諾洛的故事、創作和熱情，來參與公司充滿活力的未來。」

她補充說：「為了維護我叔叔馬諾洛、我們的客戶和生意上的利益，Manolo Blahnik將持續在全球努力保護其商標。」

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