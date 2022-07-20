12歲哥哥開車載妹妹上高速 狂飆1百多公里

警方錄影監控發現，12歲的兒童載著妹妹在高速公路上以120公里時速狂飆100多公里。（取材自澎湃新聞）

中國一對小兄妹暑假在家閒著無聊，12歲的哥哥偷拿家中車鑰匙開車帶小妹妹出去玩，在高速公路以120公里時速狂飆一百多公里才被警察 尋獲安全送回家。

澎湃新聞報導，7月18日中午，浙江湖州市南潯區張先生回家發現12歲的兒子與小女兒不見了，連休旅 車也被偷了，趕緊報警。根據張先生提供的車輛資訊，警察根據道路監控軌跡發現車子正在G25高速公路上行駛，車速120公里，已駛出浙江省界前往江蘇省。通過監控畫面，張先生發現開車人是自己12歲的兒子，副駕駛上坐著小女兒。

報導稱，經江蘇警方協助，張先生與南潯區警察在長深高速宜興出口一學校邊的停車場找到了兩個孩子，已安全送回家。

經詢問，兄妹倆暑期在家閒著無聊，哥哥便趁父母外出工作時，偷拿了母親包中的車鑰匙，想開車出去閒逛，但因不熟悉路迷迷糊糊就通過ETC直接上了高速，開出百餘公里後因有些後怕而找出口下了高速。

據悉，哥哥平時喜歡看父親開車，熟悉車輛駕駛的理論操作，加上有玩過遊戲模擬汽車 的經驗便大膽駕駛真車出門。

警察說，監控顯示，車子幾乎是以全程120公里／小時的速度在高速上開的，而且能看出明顯的駕駛不穩定，所幸沒有發生危險。警察已對孩子和父母都進行了嚴肅批評教育。