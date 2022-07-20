圖輯／「熱」愛倫敦的幾種方式

走在英國倫敦海德公園，沒有陽傘，只好拿衣服遮陽。（Getty Images） 歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都飆破攝氏41度（華氏105.8度），倫敦魯頓機場（London Luton Airport）18日更傳出高溫導致「跑道損壞」，無奈之下只能暫停航班。 英國近日的高溫，比全球98%地區還熱；英國政府更在路上撒沙以免柏油融化，火車也停駛或減速以防鐵軌變形造成災害，另也有機場跑道變形而關閉搶修。 走在英國倫敦Trafalgar廣場，太曬了，共用一把陽傘吧。（Getty Images） 我是英國動物園裡的北極熊，這種熱天氣實在不好過。（美聯社） 從冬天的澳洲來夏天的倫敦表演馬戲，先讓我們上街沖涼決。（美聯社） 喝點水吧！白金漢宮的站崗衛兵戴著厚厚的熊皮帽，站著一動也不動，執勤的警察餵他喝些水。（美聯社） 這麼熱的時候走訪倫敦橋，大笨鐘請你別笑我笨。（美聯社） 白金漢宮的站崗衛兵戴著高高的熊皮帽，臉上都冒汗了。（美聯社） 到底有多熱？遊客在英格蘭北邊享受海天一色。（Getty Images） 陽傘，走在倫敦街頭的必要物品。（歐新社） 我就是要享受倫敦的日光浴，難得有破紀錄的溫度。（歐新社） 英國 高溫 機場 上一則 蝴蝶鍵盤太容易壞 蘋果5000萬元與集體訴訟顧客和解
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