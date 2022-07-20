圖輯／「熱」愛倫敦的幾種方式

走在英國倫敦海德公園，沒有陽傘，只好拿衣服遮陽。（Getty Images）

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國 氣溫都飆破攝氏41度（華氏105.8度），倫敦魯頓機場 （London Luton Airport）18日更傳出高溫 導致「跑道損壞」，無奈之下只能暫停航班。

英國近日的高溫，比全球98%地區還熱；英國政府更在路上撒沙以免柏油融化，火車也停駛或減速以防鐵軌變形造成災害，另也有機場跑道變形而關閉搶修。