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世說新聞╱直擊紅公雞辣醬工廠 脫銷危機解決了嗎？

圖輯／「熱」愛倫敦的幾種方式

世界新聞網／輯
走在英國倫敦海德公園，沒有陽傘，只好拿衣服遮陽。（Getty Images）
走在英國倫敦海德公園，沒有陽傘，只好拿衣服遮陽。（Getty Images）

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都飆破攝氏41度（華氏105.8度），倫敦魯頓機場（London Luton Airport）18日更傳出高溫導致「跑道損壞」，無奈之下只能暫停航班。

英國近日的高溫，比全球98%地區還熱；英國政府更在路上撒沙以免柏油融化，火車也停駛或減速以防鐵軌變形造成災害，另也有機場跑道變形而關閉搶修。

走在英國倫敦Trafalgar廣場，太曬了，共用一把陽傘吧。（Getty Ima...
走在英國倫敦Trafalgar廣場，太曬了，共用一把陽傘吧。（Getty Images）
我是英國動物園裡的北極熊，這種熱天氣實在不好過。（美聯社）
我是英國動物園裡的北極熊，這種熱天氣實在不好過。（美聯社）
從冬天的澳洲來夏天的倫敦表演馬戲，先讓我們上街沖涼決。（美聯社）
從冬天的澳洲來夏天的倫敦表演馬戲，先讓我們上街沖涼決。（美聯社）
喝點水吧！白金漢宮的站崗衛兵戴著厚厚的熊皮帽，站著一動也不動，執勤的警察餵他喝些...
喝點水吧！白金漢宮的站崗衛兵戴著厚厚的熊皮帽，站著一動也不動，執勤的警察餵他喝些水。（美聯社）
這麼熱的時候走訪倫敦橋，大笨鐘請你別笑我笨。（美聯社）
這麼熱的時候走訪倫敦橋，大笨鐘請你別笑我笨。（美聯社）
白金漢宮的站崗衛兵戴著高高的熊皮帽，臉上都冒汗了。（美聯社）
白金漢宮的站崗衛兵戴著高高的熊皮帽，臉上都冒汗了。（美聯社）
到底有多熱？遊客在英格蘭北邊享受海天一色。（Getty Images）
到底有多熱？遊客在英格蘭北邊享受海天一色。（Getty Images）
陽傘，走在倫敦街頭的必要物品。（歐新社）
陽傘，走在倫敦街頭的必要物品。（歐新社）
我就是要享受倫敦的日光浴，難得有破紀錄的溫度。（歐新社）
我就是要享受倫敦的日光浴，難得有破紀錄的溫度。（歐新社）

英國 高溫 機場

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