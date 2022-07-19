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上吃到飽餐廳遭譏「太會吃」 被要求多付一倍餐費

聯合新聞網／ 綜合報導
女子表示自己去吃吃到飽，卻因為「吃太多」被要求多收費。(取材自TikTok)
女子表示自己去吃吃到飽，卻因為「吃太多」被要求多收費。(取材自TikTok)

一名女子日前在TikTok分享，自己到吃到飽餐廳用餐，卻因身形遭「身體羞辱」（body shaming），還被要求多付一次費用。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子波比（Poppy）在TikTok影片中提到，自己去吃到飽餐廳吃飯，結帳時卻發現被多收一筆費用。波比說，照理來說吃到飽餐廳的所有食物應該都是無限供應，想吃多少就可以吃多少，但是她發現被多收費用後向店家確認時，店家卻說波比「吃太多」，必須多收一個人頭的費用。

雖然波比自己在影片中描述這件事情時笑到不能自己，但還是有不少網友替波比打抱不平，也有不少人分享自己遭身體羞辱的經驗。一名網友就說，自己去法國時要到藥局買防曬乳，但店家卻指向放代餐的櫃子，讓她好氣又好笑。另一名網友則說自己曾經被問到什麼時候要生，於是幽默回應對方「我肚子裡的是蛋糕」，希望對方記取教訓，「寶寶出生之前都不要亂問」。還有一名網友說自己只是在TikTok上分享自己騎馬的影片，就被網友羞辱說「馬要被壓壞了」。

波比表示，自己總是能對這些批評一笑置之，因此提到多收費一事，她只覺得很好笑。她也留言安慰遭到身體羞辱的網友，並且表示，自己最後跟店家爭論，並沒有支付多出來的費用。

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