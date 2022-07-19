圖輯／怕熱不敢出門？請你跟著紐約客這樣消暑

已經夠熱了，曼哈頓的街上還在「冒煙」，感覺更熱。（路透） 紐約市本周高溫，周三將副近華氏100度，為入夏以來最高。 氣象中心發布提醒，90度高溫及高濕度的天氣將持續至周四。 紐約中央公園一名打赤膊的慢跑者，跑經一名坐著繪畫者面前。（Getty Images） 一個大電扇放在赴史泰登島的航站裡助涼。（Getty Images） 紐約中央公園的綿羊草原上，這幾位不怕熱呢。（Getty Images） 曼哈頓洛克菲勒中心廣場前，藝術家Jeppe Hein以水為主題創作的「 變化中的空間」，正好消暑。（Getty Images） 這麼熱，遊客搭前往史泰登島的渡輪，不必曬太陽就可看到遠方的自由女神像。（Getty Images） 眾樂樂一起消暑，曼哈頓一處公園，孩子們玩水玩得不亦樂乎。（Getty Images） 獨樂樂最好消暑，曼哈頓一處公園，她一人玩水玩得白在逍遙。（Getty Images） 中央公園的避暑之「道」。（Getty Images） 今天水池的水太燙了，我的同伴都躲哪去了？（Getty Images） 通貨膨脹，你賣的水不便宜，我喝自己的帶的飲料。（Getty Images） 謝謝你陪我在中央公園散步，請喝水吧。（Getty Images） 曼哈頓洛克菲勒中心廣場前，藝術家Jeppe Hein以水為主題創作的「 變化中的空間」，正好消暑。（Getty Images） 高溫 紐約市 上一則 壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者 下一則 即時翻譯、指引方向 Google將在公共環境測試AR眼鏡
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