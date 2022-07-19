危機公關 張小泉發布「斷刀令」5年內斷掉的刀免費換

大陸著名菜刀品牌張小泉總經理夏乾良。（視頻截圖）

一位中國網友近日網購的張小泉菜刀，因為拍蒜斷掉，此事在網上曝光之後引發民眾熱議。尤其是其客服居然稱該刀具不能拍蒜，更是令無數人不滿。日前，張小泉總經理的一段昔日的影片也被翻出，片中他言論偏頗，直言中國人切菜的方式不對，米其林的廚師都不會這樣切菜，結果進一步激化民眾的反感，網民的謾罵聲如排山倒海。

對此，張小泉總經理夏乾良18日晚在個人社交帳號回應「中國人切菜方法不對」的說法，指網傳的影片是很久以前的影片了，且並非影片的全部，現傳影片中並未根據當時的情境和語境進行描述，從而導致大家對此產生極大的誤解。他為自身的不當言論對消費者理解造成的錯誤引導，表示歉意。

夏乾良同時提出，張小泉將正式向消費者發布「斷刀召集令」，5年內發生斷刀事故的刀具，無論品牌（指定同行品牌），張小泉都會按照類似款型和價值進行新刀補發。

張小泉在情況說明中坦承：一般而言，張小泉的常規刀具是可以拍蒜的。公司也友善地提醒消費者，並不是所有的刀具都適合用來拍蒜，一些硬度較高或者有專用用途的刀具如果用來拍蒜的話，有斷刀的風險。

此外，夏乾良在回應中表示，公司從消費者反饋中發現自身品牌管理、產品管理、售後服務等存在的諸多問題，「我們一定不會迴避，努力研發更好更適合中國消費者的產品。」對此，張小泉即將發起「斷刀召集令」項目，凡在中國購買的菜刀，若在過去五年內有斷刀事故發生，包括張小泉品牌及指定同行品牌，公司均可按照類似款型、類似價值進行新刀換貨。