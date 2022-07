夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

夏威夷 南岸上周末出現相當驚人的「巨浪」,不但沖進家庭和企業,還一度沖過高速公路,更擾亂一場婚禮。

衛報報導,國家氣象局18日表示當天的浪高達到約20英尺(約6公尺),這與氣候變化導致的漲潮和海平面上升有關。當時凱魯瓦(Kailua-Kona)一場婚禮更被海浪打斷,只見當時大浪越過屏障並將桌椅沖向賓客。

在夏威夷長大並參加這場婚禮的作家阿克曼(Sara Ackerman)在海浪沖上岸時拍攝下驚人的畫面,並表示「它相當巨大的,當時我正在拍攝然後海浪就翻過牆,完全摧毀所有桌椅」,這透露這發生在婚禮開始前大約5分鐘,並補充說「無論如何這不像是危及生命的情況,但當時我們心想:天哪!我們要怎麼辦?我們要把桌子放在哪裡?」。

不過隨後在新婚夫婦交換誓言後,眾人繼續舉行婚禮並收拾殘局,還稱「我們繼續舉行婚禮,在海霧加持下一切都很漂亮,海洋真的很狂野,所以也很適合拍照」。

負責檀香山國家氣象局辦公室的氣象學家布倫奇利(Chris Brenchley)表示有幾個因素共同造成如此巨大的海浪,並稱「超過12到15英尺(約3.66公尺到4.57公尺)的海浪會變得非常大,而且非常罕見,這是幾十年來最大的一次」。

雖然像這樣的特殊事件很難直接歸咎於氣候變遷 ,但布倫奇利坦言「地球暖化 正在發揮作用」,他補充說「氣候變遷最直接的影響類型是海平面上升,我們目前遭遇的一些海浪已經可以達到20英尺(約6公尺),甚至更高,這已經達到歷史水平」。

