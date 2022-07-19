夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

夏威夷 南岸上周末出現相當驚人的「巨浪」，不但沖進家庭和企業，還一度沖過高速公路，更擾亂一場婚禮。

衛報報導，國家氣象局18日表示當天的浪高達到約20英尺（約6公尺），這與氣候變化導致的漲潮和海平面上升有關。當時凱魯瓦（Kailua-Kona）一場婚禮更被海浪打斷，只見當時大浪越過屏障並將桌椅沖向賓客。

在夏威夷長大並參加這場婚禮的作家阿克曼（Sara Ackerman）在海浪沖上岸時拍攝下驚人的畫面，並表示「它相當巨大的，當時我正在拍攝然後海浪就翻過牆，完全摧毀所有桌椅」，這透露這發生在婚禮開始前大約5分鐘，並補充說「無論如何這不像是危及生命的情況，但當時我們心想：天哪！我們要怎麼辦？我們要把桌子放在哪裡？」。

不過隨後在新婚夫婦交換誓言後，眾人繼續舉行婚禮並收拾殘局，還稱「我們繼續舉行婚禮，在海霧加持下一切都很漂亮，海洋真的很狂野，所以也很適合拍照」。

負責檀香山國家氣象局辦公室的氣象學家布倫奇利（Chris Brenchley）表示有幾個因素共同造成如此巨大的海浪，並稱「超過12到15英尺（約3.66公尺到4.57公尺）的海浪會變得非常大，而且非常罕見，這是幾十年來最大的一次」。

雖然像這樣的特殊事件很難直接歸咎於氣候變遷 ，但布倫奇利坦言「地球暖化 正在發揮作用」，他補充說「氣候變遷最直接的影響類型是海平面上升，我們目前遭遇的一些海浪已經可以達到20英尺（約6公尺），甚至更高，這已經達到歷史水平」。

Wedding crasher: Huge wave at Hulihe’e Palace Saturday evening — no one was hurt, and guests said the wedding was ‘still beautiful’ #Hawaii #HIWX @KITV4 (Video: k.e.n_n.y.b on IG) pic.twitter.com/VocfupMvyF — Tom George (@TheTomGeorge) July 18, 2022