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貪玩狗惹到蜜蜂 回家「臉長出大包子」腫到眼睛睜不開

聯合新聞網／ 綜合報導
一隻貪玩拉布拉多犬跟蜜蜂玩結果慘被螫傷，臉長出了一顆包子。 (影片截圖)
一隻貪玩拉布拉多犬跟蜜蜂玩結果慘被螫傷，臉長出了一顆包子。 (影片截圖)

夏日炎熱經常有很多蟲類出沒，毛爸媽帶毛孩出去可要注意安全。最近一段爆笑影片瘋傳，一隻調皮的拉布拉多看到蜜蜂相當好奇，就接近蜜蜂想跟牠玩，結果惹怒蜜蜂慘被螫傷，整張臉腫成兩倍大，一臉哀怨的模樣讓飼主看了好心疼。

網友「smusser98」日前在Tiktok貼出一段短片，家中飼養的拉布拉多犬「馬克斯(Max)」天性相當調皮貪玩，某天牠在戶外遇到蜜蜂，因為太過好奇就接近想玩，結果慘被蜜蜂螫傷，整張臉腫得像顆大包子，牠在家一臉哀怨地坐著，就像是在說「好痛喔，人家以後不敢了」。

影片曝光後吸引不少網友留言，該影片累計至今已有超過280萬網友觀看，不少網友在影片下方擔心馬克斯的身體狀況，飼主也表示他已經將馬克斯帶去給獸醫檢查，被蜜蜂螫傷只是引起了輕微的刺激，馬克斯已經很快的恢復健康。但飼主說，馬克斯已經從這次的經驗學到教訓，但貪玩的牠日後見到蜜蜂還會不會故技重施就不知道了。

@smusser98 #poormax ♬ Frolic (From "Curb Your Enthusiasm") - London Music Works

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