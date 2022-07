雷神索爾4依舊打遍天下無敵手 北美票房續占第1

克里斯漢斯沃(右)與娜塔莉波曼在「雷神索爾:愛與雷霆」組成雷神搭檔,拯救宇宙。(圖:迪士尼提供)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,漫威最新超級英雄片「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)連續第二周重捶競爭對手,以約4600萬美元票房成績穩坐北美票房龍頭寶座。

法新社報導,克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)與娜塔莉波曼(Natalie Portman)再度合作的「雷神索爾:愛與雷霆」,周末票房雖遠低於上映首個周末的1.44億元,但仍輕鬆擊敗「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru)。

「小小兵2:格魯的崛起」15至17日吸金2600萬元,連續第二周霸占亞軍位置。

排名第三是改編自迪莉婭.歐文斯(Delia Owens)小說的「沼澤謀殺案」(Where the Crawdads Sing),進帳1700萬元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說:「這對一部結合青少年羅曼史與懸疑犯罪劇的電影 來說,是相當不錯的開片成績。『沼澤謀殺案』儘管影評稍弱,表現還在平均之上。」他說:「這類電影海外成績向來不會太強勁,本片也不會例外。」

跌到第四名的是派拉蒙的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)。「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)這部延續1986年原版的續集片,上映第8周再撈1200萬美元。

路透報導,在美加累積6.17億美元票房下,「捍衛戰士:獨行俠」即將超越「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi)的6.2億元,以及「復仇者聯盟」(The Avengers)的6.23億元,擠上北美十大賣座強片之林。

「紅磨坊」導演 巴茲魯曼(Baz Luhrmann)執導的「貓王艾維斯」(Elvis)下跌一個名次來到第五,上映第四個周末有760萬元成績。

本周另一齣新片,派拉蒙動畫喜劇「刀鋒劍客」(Paws of Fury: The Legend of Hank,暫譯)則以630萬元票房站上第六。

排名第七至第十的電影依序為:「闇黑電話」(The Black Phone),530萬元;「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion),495萬元;「哈里斯夫人去巴黎」(Mrs Harris goes to Paris),190萬元;「巴斯光年」(Lightyear),130萬元。