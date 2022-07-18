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雷神索爾4依舊打遍天下無敵手 北美票房續占第1

中央社／洛杉磯17日綜合報導
克里斯漢斯沃(右)與娜塔莉波曼在「雷神索爾：愛與雷霆」組成雷神搭檔，拯救宇宙。(圖：迪士尼提供)
克里斯漢斯沃(右)與娜塔莉波曼在「雷神索爾：愛與雷霆」組成雷神搭檔，拯救宇宙。(圖：迪士尼提供)

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，漫威最新超級英雄片「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）連續第二周重捶競爭對手，以約4600萬美元票房成績穩坐北美票房龍頭寶座。

法新社報導，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與娜塔莉波曼（Natalie Portman）再度合作的「雷神索爾：愛與雷霆」，周末票房雖遠低於上映首個周末的1.44億元，但仍輕鬆擊敗「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）。

「小小兵2：格魯的崛起」15至17日吸金2600萬元，連續第二周霸占亞軍位置。

排名第三是改編自迪莉婭．歐文斯（Delia Owens）小說的「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），進帳1700萬元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「這對一部結合青少年羅曼史與懸疑犯罪劇的電影來說，是相當不錯的開片成績。『沼澤謀殺案』儘管影評稍弱，表現還在平均之上。」他說：「這類電影海外成績向來不會太強勁，本片也不會例外。」

跌到第四名的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）。「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）這部延續1986年原版的續集片，上映第8周再撈1200萬美元。

路透報導，在美加累積6.17億美元票房下，「捍衛戰士：獨行俠」即將超越「STAR WARS：最後的絕地武士」（Star Wars: The Last Jedi）的6.2億元，以及「復仇者聯盟」（The Avengers）的6.23億元，擠上北美十大賣座強片之林。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）下跌一個名次來到第五，上映第四個周末有760萬元成績。

本周另一齣新片，派拉蒙動畫喜劇「刀鋒劍客」（Paws of Fury: The Legend of Hank，暫譯）則以630萬元票房站上第六。

排名第七至第十的電影依序為：「闇黑電話」（The Black Phone），530萬元；「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），495萬元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），190萬元；「巴斯光年」（Lightyear），130萬元。

電影 湯姆克魯斯 導演

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