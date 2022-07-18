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中超球星頂級豪宅標價1.45億人民幣 看房需驗資5000萬

記者賴錦宏／即時報導
中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。（取材自僑鑫官網）
中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。（取材自僑鑫官網）

據界面新聞報導，近日有市場消息稱， 曾在廣州恆大足球隊（現廣州隊）效力10年，現在深圳隊的中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元（人民幣，下同，約2157萬美元），單價達約33萬元（約4.9萬美元）／平方米。網友則稱，「明星都賣房了，說明地產要崩了！」

據報導，根據多個中介平台，僑鑫匯悅台目前確實有一套掛牌價為1.45億元的房源，四室兩廳，總面積為437平方米，位於1號樓8層，最早的掛牌時間為2021年12月12日。有中介表示，這套房子的業主就是網上傳的郜林，最近兩個月才開始真心想賣，但看房者需要驗資5000萬元（約743.9萬美元）。

在某短影音平台，一位房產投資博主在7月11日上傳了自己看房的影片。影片中，該博主表示，房主本是一名中國頂級球星，因為事業發展而離開了廣州，因此把豪宅掛牌出售。在影片中，他介紹的基本訊息與上述情況吻合， 該博主也強調他是亞冠冠軍得主，種種細節無不指向現效力於中超深圳隊，並已經在深圳定居的前廣州恆大球員郜林。

享珠江環景 被譽為「中國最好的房子」

中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。...
中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。（取材自僑鑫官網）

據僑鑫官網介紹，匯悅台是南中國首次採用全玻璃幕牆的高級住宅，擁有270度的超寬闊景觀，獨享環幕江景。占地面積為3萬2000平方米，每棟38至40層，共有419戶。占據珠江新城最後一塊南向一線望珠江地塊，被譽為「中國最好的房子」，多次摘得北上廣深高端物業銷售「三冠王」。該項目配備了藝術長廊、室內標準籃球場、恆溫恆濕雪茄室、中央園景健身房等。

廣州中原地產天河區總經理潘婉霞表示，僑鑫匯悅台之前成交的二手單價基本在29萬元／平方米到33萬元／平方米之間，算得上是廣州的房價天花板，是2016年開賣時11萬元左右單價的三倍。

驚人總價 普通上班族2.9萬個月薪水

據極目新聞，按照普通上班族月薪5000元的標準計算，正常人需要工作2萬9000個自然月，相當於2416年。據悉，僑鑫匯悅台每一套房子的總價格大概在7500萬元至1.6億元之間，雖然價格高昂，但 因為屬於稀缺性資源，並不愁賣， 價格完全在於業主的心態和付款方式，基本業主放出來一套就很快會有人接手。

郜林現年36歲，2010年恆大以1億元買斷廣州足球俱樂部全部股權，同年即以高價挖來了鄭智、孫祥和郜林三名國腳，順利完成沖超。公開數據顯示，郜林上海申花職業生涯，平均年薪在200萬左右，2005年至2010年郜林在上海申花賺取了1000萬左右的薪水。

2010年郜林進入職業生涯巔峰期，恆大生涯的郜林的年薪達到了320萬歐元（約47.6萬美元），這還不包括各種恆大的贏球獎和巨額冠軍獎金， 可以說郜林是金元足球的首批受益者，完整享受了中超金元時代巔峰期的榮譽和福利，真正實現了個人利益最大化。

廣州恆大隊也是中超史上第一支「八冠王」球隊，還曾兩次奪得亞冠冠軍，期間作為主要球員的郜林自然也身價不菲。

郜林2020年轉會加入深圳佳兆業隊，但薪酬大打折扣。今年來深圳隊內部也傳出欠薪傳聞，郜林也會受到影響。

網友則稱：「球踢的不咋滴，房子不錯 」；「所以說怎麼可能讓一個億萬富翁好好踢球？」；「明星都賣房了，說明地產要崩了！」

恆大 中超 足球

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