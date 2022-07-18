中超球星頂級豪宅標價1.45億人民幣 看房需驗資5000萬

中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。（取材自僑鑫官網）

據界面新聞報導，近日有市場消息稱， 曾在廣州恆大足球 隊（現廣州隊）效力10年，現在深圳隊的中超 球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元（人民幣，下同，約2157萬美元），單價達約33萬元（約4.9萬美元）／平方米。網友則稱，「明星都賣房了，說明地產要崩了！」

據報導，根據多個中介平台，僑鑫匯悅台目前確實有一套掛牌價為1.45億元的房源，四室兩廳，總面積為437平方米，位於1號樓8層，最早的掛牌時間為2021年12月12日。有中介表示，這套房子的業主就是網上傳的郜林，最近兩個月才開始真心想賣，但看房者需要驗資5000萬元（約743.9萬美元）。

在某短影音平台，一位房產投資博主在7月11日上傳了自己看房的影片。影片中，該博主表示，房主本是一名中國頂級球星，因為事業發展而離開了廣州，因此把豪宅掛牌出售。在影片中，他介紹的基本訊息與上述情況吻合， 該博主也強調他是亞冠冠軍得主，種種細節無不指向現效力於中超深圳隊，並已經在深圳定居的前廣州恆大球員郜林。

享珠江環景 被譽為「中國最好的房子」

中超球員郜林正掛牌出售一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅，掛牌價為1.45億元人民幣。（取材自僑鑫官網）

據僑鑫官網介紹，匯悅台是南中國首次採用全玻璃幕牆的高級住宅，擁有270度的超寬闊景觀，獨享環幕江景。占地面積為3萬2000平方米，每棟38至40層，共有419戶。占據珠江新城最後一塊南向一線望珠江地塊，被譽為「中國最好的房子」，多次摘得北上廣深高端物業銷售「三冠王」。該項目配備了藝術長廊、室內標準籃球場、恆溫恆濕雪茄室、中央園景健身房等。

廣州中原地產天河區總經理潘婉霞表示，僑鑫匯悅台之前成交的二手單價基本在29萬元／平方米到33萬元／平方米之間，算得上是廣州的房價天花板，是2016年開賣時11萬元左右單價的三倍。

驚人總價 普通上班族2.9萬個月薪水

據極目新聞，按照普通上班族月薪5000元的標準計算，正常人需要工作2萬9000個自然月，相當於2416年。據悉，僑鑫匯悅台每一套房子的總價格大概在7500萬元至1.6億元之間，雖然價格高昂，但 因為屬於稀缺性資源，並不愁賣， 價格完全在於業主的心態和付款方式，基本業主放出來一套就很快會有人接手。

郜林現年36歲，2010年恆大以1億元買斷廣州足球俱樂部全部股權，同年即以高價挖來了鄭智、孫祥和郜林三名國腳，順利完成沖超。公開數據顯示，郜林上海申花職業生涯，平均年薪在200萬左右，2005年至2010年郜林在上海申花賺取了1000萬左右的薪水。

2010年郜林進入職業生涯巔峰期，恆大生涯的郜林的年薪達到了320萬歐元（約47.6萬美元），這還不包括各種恆大的贏球獎和巨額冠軍獎金， 可以說郜林是金元足球的首批受益者，完整享受了中超金元時代巔峰期的榮譽和福利，真正實現了個人利益最大化。

廣州恆大隊也是中超史上第一支「八冠王」球隊，還曾兩次奪得亞冠冠軍，期間作為主要球員的郜林自然也身價不菲。

郜林2020年轉會加入深圳佳兆業隊，但薪酬大打折扣。今年來深圳隊內部也傳出欠薪傳聞，郜林也會受到影響。

網友則稱：「球踢的不咋滴，房子不錯 」；「所以說怎麼可能讓一個億萬富翁好好踢球？」；「明星都賣房了，說明地產要崩了！」