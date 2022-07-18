加拿大總理杜魯多換髮型 網友熱議「理髮師都討厭你」

加拿大總理杜魯多最近換了新髮型，引起討論。圖為他15日頂著新髮型出席魁北克一場兒童日營活動。（路透）

加拿大 總理杜魯多 換新髮型了，成為網路上熱議焦點。有網友調侃他比電影「阿呆與阿瓜」中的金凱瑞（Jim Carrey）髮型還要呆，也有網友說，沒想到連杜魯多的理髮師都那麼討厭他。

想必是進入炎熱的夏天了，50歲的杜魯多（Justin Trudeau）一改過去稍微偏長的髮型，這次理了個超短髮。雖然有網友對他的新髮型滿意，覺得他還是很帥氣，但多數網友都揶揄他的短髮。

加拿大總理杜魯多最近換了新髮型，引起討論。圖為他15日頂著新髮型出席魁北克一場兒童日營活動。（路透）

有網友說，杜魯多走進一家理髮店，師傅給了他「阿呆與阿瓜」（Dumb & Dumber）和「阿甘正傳」（Forrest Gump）男主角的照片，結果就成了這副模樣。還有網友警告他最好自己理髮，因為他的支持率不斷下降，「大家都討厭你，包括你的理髮師。」

杜魯多的外型裝扮是世界國家領導人中比較時髦多變的，年輕時他曾經留過長髮，有點好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）的味道。2017年他一度留過山羊鬍；2020年疫情封鎖期間，因理髮店都關門歇業，他濃密的頭髮和落腮鬍造型也成為話題。

不知道是不是因為想一掃陰霾晦氣，所以杜魯多決定剪了短髮。

加拿大總理杜魯多以往以中長捲髮形象深植人心。圖為他6日時出席安大略旺市一場兒童日營活動。（路透）

因為杜魯多最近決定將之前放在蒙特婁維修的俄羅斯天然氣管道渦輪機送回德國 ，引發了不少民怨。根據加拿大制裁俄羅斯的法案，理應扣押這個渦輪機，但俄羅斯聲稱沒有這個渦輪機，無法為德國輸送更多天然氣，在德國和美國支持下，加拿大點頭開了綠燈，決定將渦輪機送回德國。

此舉引起烏克蘭總理澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不滿，杜魯多星期日和澤倫斯基兩人舉行電話會談仍各持己見。當天下午有大批支持烏克蘭的人士在國會山莊抗議杜魯多政府的決定。

杜魯多上星期五原本計劃在渥太華地一家啤酒廠舉行活動，由於到場的抗議者不斷叫囂，活動被迫取消。

最近杜魯多走到任何公開場合，幾乎都會遇見抗議者，他們基本上都是延續去年底「自由車隊」的抗議觀點，批評聯邦政府針對新冠疫情而推出的公共衛生限制令。

上星期最新民調顯示，有55%的加拿大國民不滿意杜魯多的施政表現。