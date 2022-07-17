亞利桑納超人媽養10孩 日日像打仗 每周伙食費破400元

育有10兒的翠絲每天生活像打仗，得提早起床充實自己。（取材自Instagram／＠schaeffedthebestforlast）

暑假小孩在家讓許多家長每天像打仗一樣，但美國一位媽媽不用到暑假，全年365天的行程都像練兵一樣充實。育有10個孩子的她，每天都要凌晨4時起床開始打理，才能讓全家一天的生活相當順暢。

根據太陽報報導，來自美國亞利桑納州 的32歲翠絲（Tracee Schaeffer）和40歲的先生賈斯汀（Justin），兩人育有一個14歲、一個13歲、兩個12歲、一個11歲、兩個9歲、兩個8歲及最小3歲，共10個孩子。

翠絲表示，每周一她都要先排好一周的菜單，並且為孩子們分配各自該做的家務，讓自己還有餘裕可以經營公司。雖然如此，翠絲仍不得不兼顧教育 孩子的責任、曲棍球練習及餵養她所飼養的雞。

翠絲分享，她每天會在凌晨4時比孩子們提早兩小時起床，讓自己可以在混亂開始前，得到片刻安靜。並利用這段時間先做些自己喜歡的事，把房子打理好，以便全家開始新的一天。

6時一到，當大家紛紛起床後，翠絲會開始準備早餐，而大家則要利用這段時間做家事，隨後安頓好大家早餐，翠絲會準備水跟飼料給雞，並把雞群從雞舍中放出來，讓牠們活動筋骨。

剩下時間則是帶5個大孩子們去上學，在家教導另外的幾個小小孩。之後下午開始準備晚餐，並接小朋友從學校下課，讓他們寫功課與吃飯，下午5點時再去參加曲棍球練習。

翠絲為孩子們制定的家務表，除了讓大家學習為共同的家負責之外，她也會每三到四個月交換每人的家務事，讓大家學習不同技能，承擔新的責任。

翠絲也說，大量的勞務需要孩子們一起分配。而一大家子的伙食費也相當驚人，每週高達400美元，因為食物量太大，加上瑣事繁雜，她都透過網路購物搞定家庭補給品，「我絕對沒有時間或心力去商店採買」，翠斯表示。

翠斯也說，因為家裡人口多，所以她每週都要為下週制定餐飲計畫，家裡也放了兩台冰箱跟三台冰櫃，但她通常都只買剛好的量，因為不喜歡家裡囤積食物。