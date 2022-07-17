全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍

林鳳英嫁比利時老公，繼承公公的500坪別墅。（圖：萬鴻Tiffany提供）

女星林鳳英昔日曾拍攝全裸寫真一砲而紅，自2012年嫁給比利時富商老公Marc後，她淡出演藝圈在家相夫厚待繼子，去年公公過世後，夫妻兩繼承公公留下的500坪別墅，內部古典家具高貴優雅裝潢，豪奢又不失古樸，沒想到一入住後，林鳳英很快就發現自己受不了老公的特殊興趣，甚至到了「忍無可忍」的地步。

林鳳英婚後定居比利時，原本與老公住度假勝地的住辦樓豪宅，公公過世後，兩人決定搬回別墅，由於該社區每間別墅均佔地超過500坪以上，因此與鄰居都有段距離，於是老公特別喜歡在夜間將音響分貝開到幾近「擾鄰」程度，卻堅持其實不會吵到別人，卻不知此舉讓同床而眠的她不得安寧，夫妻兩為此不知爭執過多少次。

林鳳英嫁到比利時後，淡出演藝圈專心照顧富商老公。（圖：萬鴻Tiffany提供）

她多次勸告無效，最後忍無可忍，警告老公：「阿公跟老爸都不喜歡噪音，你不聽勸，小心他們修理你。」但另一半依然故我，她氣不過就先上樓睡覺，睡前還對公公和祖父的照片說：「Marc很不聽話，你們管管他吧」沒想到隔天晚上就發生靈異事件，客廳吊燈在無地震 發生情況下，忽然左右晃動，凌晨三點多，她獨自在客廳追劇，飯廳的電視突然打開，畫面竟是公公生前最愛看的頻道。

林鳳英直言，這些無法解釋的狀況，她並不害怕，反而感到鼻酸，去年公公過世時，她因疫情 暫時返台，卻因而來不及見公公最後一面，直呼：「公公應該是怕我一個人看電視孤單，所以特別陪我...他真的很疼我，在世時就常叮嚀marc要疼我、照顧我，甚至他的產業都預留一份給我」，至今仍感受公公的疼愛。