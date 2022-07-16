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女網紅上半身只穿比基尼釣魚太火辣 釣客：很難專心

聯合新聞網／綜合報導
歐拉分享穿著比基尼釣魚的照片，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。（取材自Instagram／＠Aurora Lee）
歐拉分享穿著比基尼釣魚的照片，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。（取材自Instagram／＠Aurora Lee）

不論是登山或戲水，都是許多人在夏天最喜歡做的活動，也有人愛釣魚，日前就有一名身材傲人的女網紅在自己Instagram貼出釣魚的照片，但因為穿著太清涼讓許多男粉絲看了快受不了，照片一出也吸引了逾萬人按讚觀看，眾人直呼「很難專心釣魚」。

這名身材火辣的女釣客名叫歐拉Aurora Lee，在Instagram上擁有逾5萬名粉絲追蹤，她平常會分享生活、美食、旅遊的照片，裡頭也有不少清涼性感的美照。日前歐拉貼出數張她在台東、墾丁釣魚的照片，只見她除了戴著白色帽子、穿著黑色短褲之外，上半身只有穿一件黑色比基尼，豐滿上圍讓不少男粉絲看了血脈賁張。

貼文讓不少人大讚「這魚一定是被勾上來的，釣客太銷魂」、「真的很大，我是說魚」、「穿這樣很難專心釣魚」、「這樣旁邊釣魚的人會不會分心」、「陽光美釣手」、「暴動了啦」、「很美，超好身材」、「釣到的可能不只魚」、「這魚真會挑人欸」、「真的很棒耶…人美又會釣魚」、「太火辣了」。

也有網友擔心在艷陽下穿太少會曬傷，「這樣釣魚不會曬傷嗎？」、「真的曬不黑嗎？」、「會曬傷啦」、「身材好，夏日記得防曬喔」。

歐拉分享穿著比基尼釣魚的照片，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。（取材自Instagra...
歐拉分享穿著比基尼釣魚的照片，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。（取材自Instagram／＠Aurora Lee）

釣魚 美食

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