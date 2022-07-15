我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨

眾院通過2法案保護墮胎權 跨州手術不得懲罰

刺青上癮全身98%都圖騰 她眼球刺青後一度失明：不後悔

聯合新聞網／綜合報導
女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。(取材自Instagarm)
女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。(取材自Instagarm)

澳洲一名女子愛上刺青、整形，身體有98%都刺滿了圖騰，甚至還接受眼球刺青。女子在接受眼球刺青後失明，有三周看不見，但女子仍表示毫不後悔做這項刺青。

據LAD BIBLE報導，澳洲一名27歲女子安珀（Amber Luke）是一名IG網紅。截至目前為止，她已經花費超過25萬美元進行整形和紋身。安珀表示，她從20歲開始刺青、整形，現在身上已經有600多個刺青。不過刺青和整形過程引發身體不適，還一度讓她出現癲癇症狀。

安珀表示，她曾經因為手術，舌頭裂開兩次。不僅如此，她之前接受眼球刺青，更導致刺青後她有三周喪失視力，完全無法自理。她表示，眼球刺青過程要將墨水注入眼球，每隻眼睛分別接受四次刺青，過程非常疼痛，「就像有人拿著10片尖銳的玻璃刺入眼球內」。手術後兩天安珀無法停止流淚，而且流出來的是藍色的淚水，最後還失明三周。為了紀念這段特殊的經歷，後來安珀又在胸前刺了一個留下藍色眼淚的女子圖騰。

即使粉絲因為關心她的身體狀況，都建議她不要再進行紋身或整形，安珀仍表示自己認為這個過程「非常值得」，認為藉由刺青、整形讓她更了解自己堅強的韌性。

女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。(取材自Instagarm)
女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。(取材自Instagarm)

手術 澳洲

上一則

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

下一則

雲南燒烤老闆「撞臉」張國榮 網嘆太像：哥哥轉世？

延伸閱讀

強尼戴普打贏官司 安珀控有「假陪審員」要求重審遭駁回

強尼戴普打贏官司 安珀控有「假陪審員」要求重審遭駁回
安珀真的慘了 強尼官司敗訴 保險公司也出招追擊

安珀真的慘了 強尼官司敗訴 保險公司也出招追擊
強尼戴普新專輯 這句歌詞疑似諷刺安珀

強尼戴普新專輯 這句歌詞疑似諷刺安珀
強尼戴普粉絲沒想放過安珀 狂罵：她不配擁有美麗的臉

強尼戴普粉絲沒想放過安珀 狂罵：她不配擁有美麗的臉

熱門新聞

日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
母象試圖救出受困小象。(路透)

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

2022-07-14 23:18
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）

印度教授怨開課沒人修 怒退3萬美元薪水給校方

2022-07-12 03:29

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日
母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命