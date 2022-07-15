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「八歌浪 Pakelang」獲台首座葛萊美獎 蔡英文接見團隊

記者丘采薇／台北報導
專輯「八歌浪 Pakelang」日前獲得第64屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，蔡英文總統今天在總統府接見團隊。圖／總統府提供
專輯「八歌浪 Pakelang」日前獲得第64屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，蔡英文總統今天在總統府接見團隊。圖／總統府提供

專輯「八歌浪 Pakelang」日前獲得第64屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，也是台灣首座葛萊美獎。蔡英文總統今天在總統府接見團隊，感謝將世界級的榮耀帶回台灣。蔡總統表示，政府透過成立「文化內容策進院」，大力推動和投資文化內容產業，支持更多台灣的文化創作走向世界，開拓更廣大的國際市場。她相信，未來台灣的音樂及文化創作，一定會繼續在國際舞台上發光發熱。

「八歌浪 Pakelang」為董事長樂團及第二代馬蘭吟唱隊合作專輯，今天團隊也在總統府演出「飲酒歡樂歌」、「拜訪歌」及「珍重再見」等曲目。

蔡總統致詞時表示，恭喜設計師李政瀚和于薇贏得葛萊美獎的「最佳唱片包裝獎」。葛萊美獎被稱作「音樂界的奧斯卡」，是全球最具影響力的音樂大獎之一。這次是台灣首度獲得葛萊美獎，她感謝團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣。

蔡總統指出，得獎作品「八歌浪Pakelang」專輯的封面，是用台灣東海岸作為主要的設計概念，用很立體的方式，呈現台灣的山海之美，表現出人們站在山脈上，面向大海高歌的意象，非常具有巧思，也非常具有台灣特色。

蔡總統感謝專輯的創作者董事長樂團以及「蔣爸」蔣進興先生和第二代馬蘭吟唱隊，把台灣獨特的傳統文化、阿美族部落的古調，再加上很多新的元素，有電子、有搖滾，這樣的新舊融合，碰撞出很多新的火花，也讓台灣的文化及藝術創作，在國際上有耀眼的成果。

蔡總統說，這兩個創作團隊都是她的老朋友。去年是阿美族歌者郭英男的百年冥誕，「蔣爸」和馬蘭吟唱隊在總統府前的國慶光雕展，帶來了「百年相傳」的開場表演。這段演出不但是向郭英男致敬，讓大家都印象深刻，也具體展現承先啟後的意涵。

蔡總統提到，董事長樂團和她有多次的合作，感謝董事長樂團一直非常用心，把台灣的在地文化特色，融入音樂創作當中，積極走向國際舞台，也讓世界看到臺灣。董事長樂團曾經在紐約大都會球場，帶著臉譜彩妝，演出歌曲「眾神護台灣」，具體展現出「越在地越國際」的精神。

蔡總統也感謝專輯的發行公司「風潮音樂」及音樂界、文化界許多先進的努力。「因為他們多年的耕耘，累積了堅強的實力，才能有今天的成果。」

李政翰說，這是大家一起努力得到的結果，獲得提名時很開心可以參加葛萊美獎，世界最盛大音樂獎項，沒想到那麼幸運得獎，得獎之後，思考背後原因和意義，他認為，台灣本來就有很美麗的音樂和文化，大家打造了一艘船才能得獎，台灣如果要被世界看到，要大家一起努力，一起提升，有了這次得獎的經驗帶回台灣，希望未來有更多人上這艘船，讓大家航向國際，讓世界看到台灣。

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