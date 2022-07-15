熱門猜謎手遊 Wordle變桌遊了 孩之寶即起開始預購

玩具大廠孩之寶（Hasbro）與紐約時報公司14日宣布，10月將推出棋盤遊戲版的Wordle，適合全家同樂。(取材自孩之寶臉書)

熱門文字猜謎手遊Wordle將出實體桌遊版了，標榜保留經典元素，同時加入更多選項，可能成為繼經典文字遊戲Scrabble之後，又一款讓全家同樂的社交益智桌遊。

財經網站MarketWatch報導，美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）與今年初買下Wordle的紐約時報 公司14日共同宣布，將於10月1日推出棋盤遊戲版本的Wordle，現已開始接受預購，售價約20美元。

孩之寶遊戲資深副總裁兼總經理Adam Biehl說，自從Wordle橫空出世以來，已成社交主角和流行文化字彙。他說：「我們欣喜萬分，能與New York Times Games合作，把雙方的遊戲世界融合起來，賦予Wordle新的延伸。」

Wordle是由軟體工程師Josh Wardle為女友寫的文字遊戲，去年10月問世後迅速爆紅，玩法簡單是最大魅力：每天猜一個五個字母 的英文單字，玩家一天只有六次機會，猜中的字母會呈現黃色，位置也猜對就顯示綠色，猜錯則為灰色。愈少次猜中愈高桿，玩家可把結果分享到推特或臉書向親友炫耀、較量。紐約時報表示，目前每天約有數百萬人玩Wordle。

旗下填字遊戲擁有廣大粉絲的紐約時報今年斥資百萬美元買下Wordle，當時媒體紛紛揣測此舉有何商業利益可圖。如今一個答案似已浮現：孩之寶支付紐約時報一筆授權費，取得Wordle使用權。

新的桌遊版稱為「Wordle：派對遊戲」。桌遊版玩法是指派一名玩家當主持人，挑選一個含五個字母的英文字，其他玩家有六次機會猜謎底，猜愈少次猜中者，分數愈少，以得分最低者勝（類似打高爾夫）。桌遊版有四種玩法：經典版、速戰速決版、計時版，以及團隊版。

Biehl接受CNN Business獨家專訪時表示，是孩之寶主動接洽紐時談聯手推出這款桌遊，看準Wordle在網路上紅透半邊天，延伸到實體世界的潛力不可限量。他說：「吸引我們注意的是...人們紛紛把結果上傳至社群媒體 ，樂此不疲...我們於是明白，這遊戲很有特色。」

他表示，「Wordle：派對遊戲」輕易融入孩之寶旗下的流行文化遊戲組合，包括根據「柏捷頓家族」（Bridgerton）和「怪奇物語」改編的大富翁（Monopoly）版本。

這款桌遊定位為適合全家同樂的家庭遊戲，但Biehl說，孩之寶預料市場可能傾向「稍稍年長」的客層，類似其他熱門文字遊戲如Scrabble和Boggle。他強調，遊戲設計上也希望能吸引年輕玩家，因為「我們明白，許多家庭喜歡藉由一起玩遊戲聯絡感情」。