我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約

市議會過關 紐約成墮胎避風港

熱門猜謎手遊 Wordle變桌遊了 孩之寶即起開始預購

編譯湯淑君／綜合外電
玩具大廠孩之寶（Hasbro）與紐約時報公司14日宣布，10月將推出棋盤遊戲版的Wordle，適合全家同樂。(取材自孩之寶臉書)
玩具大廠孩之寶（Hasbro）與紐約時報公司14日宣布，10月將推出棋盤遊戲版的Wordle，適合全家同樂。(取材自孩之寶臉書)

熱門文字猜謎手遊Wordle將出實體桌遊版了，標榜保留經典元素，同時加入更多選項，可能成為繼經典文字遊戲Scrabble之後，又一款讓全家同樂的社交益智桌遊。

財經網站MarketWatch報導，美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）與今年初買下Wordle的紐約時報公司14日共同宣布，將於10月1日推出棋盤遊戲版本的Wordle，現已開始接受預購，售價約20美元。

孩之寶遊戲資深副總裁兼總經理Adam Biehl說，自從Wordle橫空出世以來，已成社交主角和流行文化字彙。他說：「我們欣喜萬分，能與New York Times Games合作，把雙方的遊戲世界融合起來，賦予Wordle新的延伸。」

Wordle是由軟體工程師Josh Wardle為女友寫的文字遊戲，去年10月問世後迅速爆紅，玩法簡單是最大魅力：每天猜一個五個字母的英文單字，玩家一天只有六次機會，猜中的字母會呈現黃色，位置也猜對就顯示綠色，猜錯則為灰色。愈少次猜中愈高桿，玩家可把結果分享到推特或臉書向親友炫耀、較量。紐約時報表示，目前每天約有數百萬人玩Wordle。

旗下填字遊戲擁有廣大粉絲的紐約時報今年斥資百萬美元買下Wordle，當時媒體紛紛揣測此舉有何商業利益可圖。如今一個答案似已浮現：孩之寶支付紐約時報一筆授權費，取得Wordle使用權。

新的桌遊版稱為「Wordle：派對遊戲」。桌遊版玩法是指派一名玩家當主持人，挑選一個含五個字母的英文字，其他玩家有六次機會猜謎底，猜愈少次猜中者，分數愈少，以得分最低者勝（類似打高爾夫）。桌遊版有四種玩法：經典版、速戰速決版、計時版，以及團隊版。

Biehl接受CNN Business獨家專訪時表示，是孩之寶主動接洽紐時談聯手推出這款桌遊，看準Wordle在網路上紅透半邊天，延伸到實體世界的潛力不可限量。他說：「吸引我們注意的是...人們紛紛把結果上傳至社群媒體，樂此不疲...我們於是明白，這遊戲很有特色。」

他表示，「Wordle：派對遊戲」輕易融入孩之寶旗下的流行文化遊戲組合，包括根據「柏捷頓家族」（Bridgerton）和「怪奇物語」改編的大富翁（Monopoly）版本。

這款桌遊定位為適合全家同樂的家庭遊戲，但Biehl說，孩之寶預料市場可能傾向「稍稍年長」的客層，類似其他熱門文字遊戲如Scrabble和Boggle。他強調，遊戲設計上也希望能吸引年輕玩家，因為「我們明白，許多家庭喜歡藉由一起玩遊戲聯絡感情」。

紐約時報 字母 社群媒體

上一則

7月15日星座運勢 射手桃花旺盛 天蠍精力充沛

下一則

遠離紐約市清涼一「夏」 水上樂園、海灘樂趣多

延伸閱讀

上海新冠確診激增 方艙醫院傳重開 民憂封城

上海新冠確診激增 方艙醫院傳重開 民憂封城
槍案、羅訴韋德案成變數 兩黨爭國會控制權勢均力敵

槍案、羅訴韋德案成變數 兩黨爭國會控制權勢均力敵
最新通膨數據 紐時：惡化超預估 聯準會表現差

最新通膨數據 紐時：惡化超預估 聯準會表現差
2024還想選？川普罵拜登老 又喊：人生80才開始

2024還想選？川普罵拜登老 又喊：人生80才開始

熱門新聞

貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

2022-07-08 02:02
日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

2022-07-06 21:21

超人氣

更多 >
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決
打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛