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神明也得擠公寓？東京這間「住宅型神社」讓網友不可置信

聯合新聞網／ 綜合報導
東京「今村幸稻荷神社」自從被摧毀之後，就在一棟公寓建築前重建至今。（取材自推特＠Jタウンネット）
東京「今村幸稻荷神社」自從被摧毀之後，就在一棟公寓建築前重建至今。（取材自推特＠Jタウンネット）

一般想到日本神社時，都會浮現鮮紅色的鳥居，以及帶有入字狀屋頂的本殿。不過就在東京，卻有一個神社設立在一棟公寓建築內，呈現外頭是鳥居、後方卻是鐵捲門和水泥建築的神奇搭配，令網友們議論紛紛。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「zinbei」最近分享了一張神社照片。這間神社是位於東京中央區八丁堀車站附近的今村幸稻荷神社，過去曾經和其他神社有著類似風格的樣貌，但由於二戰時期遭到空襲摧毀，1969年簡單重建過後，就一直維持相同的樣貌至今。

神社人員解釋，本來的神社究竟是哪一年建成的已不可考，現在只能在有限的土地下，盡可能維持神社的運作。公寓二樓也安排為神社的辦公空間，並非一般住宅。像這樣混搭公寓的稀奇神社，確實引來了許多網友的回應。

不少網友紛紛表示「連神明也要住公寓啊」、「參拜時神明會說『別找我，去找隔壁的』嗎」、「我曾經來這裡參拜過」、「情報量太多了」、「這種神社最讚了」、「那個『禁止停車』讓人好在意啊」、「居住一體型神社」、「自宅大明神」、「感覺裡頭住的是貧乏神」、「神明還得被冷氣室外機洗禮」。

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