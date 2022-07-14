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新娘嫌「看起來奇怪」要求增重吃胖 她暴怒拒當伴娘

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友向女子提出「增重」的要求，讓她覺得很不舒服。(示意圖，ingimage)
朋友向女子提出「增重」的要求，讓她覺得很不舒服。(示意圖，ingimage)

容貌焦慮是不少女性要面臨的挑戰，國外一名網友日前發文，表示自己為了擔任好友婚禮的伴娘，卻被要求增重導致最後友情幾乎破裂。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己患有飲食障礙症，一直以來都為了自己的身材非常掙扎。她的兒時玩伴最近準備結婚，邀請她擔任伴娘，女子一開始也感到十分榮幸，沒想到準新娘卻接著提出要她「增重」的要求，讓她覺得很不舒服。

女子表示，她從來沒有當過伴娘，所以一開始很開心。不過因為女子一直以來都有飲食障礙，外形看起來很瘦，因此新娘便要求她吃胖一點。好友告訴女子，如果她不吃胖「看起來會很怪」，甚至還列了一張「飲食清單」給她。女子提到，自己從小到大都常被要求多吃一點，好友過份的要求讓她很不舒服，於是拒絕擔任伴娘。

女子文中提到，男友得知後表示，朋友「就是知道妳不懂得拒絕，才會找妳當伴娘」。好友家人也告訴她應該配合新娘，這麼突然拒絕，讓他們很難臨時找到其他人替補女子的位置。這讓女子在拒絕後一直覺得良心不安，因此才到論壇上詢問網友意見。不過網友紛紛表示支持女子的決定，直說這樣的人根本不是真朋友。另一名網友則說這個好友根本只關心自己婚禮完不完美，絲毫不在乎朋友感受。

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