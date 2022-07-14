郭富城出道爆紅廣告女主唱現身：我其實不想文靜

陳艾湄獻唱當年走紅歌曲。（圖：年代提供）

誰是當年郭富城以機車廣告爆紅的主題曲對唱女歌手？答案是陳艾湄，那曲「誰說我不在乎」讓台灣5、6年級生一聽就耳熟能詳，這歌捧紅的郭富城，對方爆紅後在台開三場演唱會，陳艾湄都是嘉賓，體專舞蹈科出身的她，因「玉女 形象」行為舉止受到限制，這讓她不禁羨慕起唱跳歌手，更坦言：「剛出道時覺得很悶！」

玉女歌手陳艾湄近日登上「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，談起出道故事，1989年她和高明駿合唱「誰說我不在乎」爆紅，該曲搭配機車廣告，而郭富城在廣告中被潑水的畫面，讓當時還是一名舞者的他一夕爆紅，郭富城也相當感謝陳艾湄，當年在台灣北、中、南開三場演唱會，均邀請陳艾湄擔任演唱會嘉賓，兩人也一起合唱這首歌，回想當時，陳艾湄開心的說：「其實郭富城沒有想到會激起這麼大的反應，所以他很感恩，這首歌對他來說意義非凡，因為沒有這首歌就沒有他 」。

陳艾湄擁有清亮甜美嗓音，參加綜藝節目「五燈獎」情歌對唱比賽，以5度5關之姿成為「五燈之星」，更受唱片製作人青睞簽約成歌手，卻選擇在人氣最旺時為愛淡出歌壇，台北體院舞蹈科出身的她，經常因為要顧及玉女形象，導致上節目無法放鬆聊天更不能哈哈大笑，對此感到有些鬱悶，陳艾湄也坦言：「我好羨慕唱跳歌手，也很羨慕阿妹一出道就可以唱『你是我的姊妹～』」！

此外，陳艾湄最紅之際，專輯「我悄悄蒙上你的眼睛」創下20萬張的銷售佳績，歌曲傳唱度極高，這也讓當年在民歌西餐廳駐唱的主持人陳國華笑說，「這首歌我一個晚上可以唱到16次！點歌單上來，一定有這首歌！」

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