00後兩年當41次伴娘 1天能賺2000元人民幣

中國婚慶市場進入了旺季。(新華社)

隨著七夕的臨近，中國婚慶市場進入了旺季，然而，找個合適的伴娘伴郎並不容易，職業伴郎伴娘應運而生。有00後女生兩年當41次伴娘，一天賺2000元人民幣(約297美元)。

央視財經報導，今年22歲的謝宇科，大學一畢業就成為了一名職業伴娘，在過去的近兩年時間裡參加了41場婚禮，飛行里程已達14萬公里，足跡遍布中國各大城市。

謝宇科說，伴娘一定要未婚，身高最好是155到173公分之間，因為新娘不希望伴娘比自己高。

從陪同新娘拍照、換衣服到表演才藝、敬酒，直至晚上八點喜宴結束，一天下來，整整工作了近12個小時，除了之前約定好的500元（人民幣，下同）佣金，在現場還領到了200元紅包，這次她總共賺了700元。

謝宇科表示，一般伴郎伴娘的交通費用、住宿費，由新人承擔，佣金在500元到2000元一天不等，在她看來，還有很多是除了金錢之外的收穫。

「它不僅能收穫金錢，也能去見識很多的世面，其實有一個由學生過渡到社會的階段，可以很好地銜接。」

中國職業伴娘伴郎市場的火爆，帶動註冊會員人數迅速增加。某伴娘伴郎服務機構創始人尹元輯透露，「我們第一個月只有幾千人註冊婚禮伴郎伴娘，第二個月不到1萬人，目前來說是指數 級的增量增長，目前已經達到了5萬人左右。」