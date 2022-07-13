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隔壁柳樹長到自家花園 她剪下種出小樹竟被告偷竊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子剪了鄰居家的柳樹枝枒，讓鄰居氣得要告她偷竊。(取材自ingimage)
女子剪了鄰居家的柳樹枝枒，讓鄰居氣得要告她偷竊。(取材自ingimage)

英國一名女子因為看見隔壁鄰居的柳樹枝繁葉茂，於是將長到自己住宅這邊的枝枒剪下，另外種樹。沒想到幾年後，鄰居發現女子家中的柳樹出於自家，氣得要女子「整棵還來」。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國一名網友在論壇Mumsnet上分享，鄰居家種了一棵漂亮的柳樹，孩子們也經常在樹蔭下乘涼。四年前的夏天，她發現柳樹的枝枒已經長到自家的花園來，甚至都快要碰到自家草地，於是決定將枝枒剪掉，在自家花園裡種植。

現在枝枒長大，成了六棵柳樹，最高的快兩公尺高，因此即使隔著柵欄也看得到。鄰居發現這些柳樹後非常生氣，認為是對方偷砍自家柳樹的枝枒。鄰居宣稱柳樹來自鄰居媽媽的花園，對他來說非常重要，原本還打算傳承給自己的孩子。鄰居生氣地警告女子，因為她「偷走」這些柳樹，鄰居要報警並採取法律行動。

女子又生氣又害怕，上網發文詢問網友，自己是不是真的該負任何法律責任？有網友表示，對方無法證明柳樹來自他家，因此女子根本不用擔心。不過也有網友說，以法律的角度來看，其實所有枝葉都還是屬於鄰居的，女子應該把樹還給鄰居。

英國

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