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醫院缺提籃 心碎父母靠「冷凍豌豆」帶早夭寶寶回家

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆早逝的兒子湯瑪士。(取材自gofundme募資平台)
夫妻倆早逝的兒子湯瑪士。(取材自gofundme募資平台)

英國一對夫妻的新生寶寶不幸早夭，兩人想將寶寶的遺體帶回家，但醫院卻沒有適用的嬰兒提籃，因此夫妻倆只好在嬰兒提籃內放入冷凍豌豆包住寶寶，最後才成功將寶寶帶回家。

據《鏡報》（Mirror）報導，泰勒（Alice Taylor）的兒子在出生12天時，因為病毒感染導致心臟驟停，在救護車上過世。泰勒表示，兒子9天大時，突然不喝奶，晚上又開始發燒，隨後病情便急轉直下。兒子過世後，夫妻倆想要在舉行葬禮之前，再將寶寶帶回家一次，但是醫院剛好沒有嬰兒遺體專用的冷藏提籃（CuddleCot），因此兩人只好接受工作人員的提議，到超市買冷凍豌豆。

泰勒表示，當然沒有父母會想要有這種心碎的經歷，但是正因為最後能夠帶寶寶回家，他們才有機會讓其他家人見到寶寶最後一面，摸摸他的小臉。泰勒提到，寶寶在另一家醫院特別設立的「雪蓮套房」（Snowdrop Suite，花語為逆境中的希望）待了四個禮拜，因為醫院有這種特殊的冷藏提籃，讓他們有更多時間跟孩子好好告別。

夫妻倆現在也在募款平台發起募資，希望能夠購買更多冷藏提籃捐贈給醫院，未來能幫助失去孩子的父母，有更多時間接受孩子離世。

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