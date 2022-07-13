台片「咒」擠進Netflix全球前十電影 微博被嚇爆狂刷負評

「咒」創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影，導演柯孟融感到受寵若。(圖:牽猴子提供)

被譽為台灣最恐怖電影 的「咒」，寫下台灣電影在Netflix 全球排名的最佳紀錄。根據第三方機構FlixPatrol數據統計，「咒」在7月12日的日排名，擠進Netflix世界電影排名全球第8，在台灣、日本、香港、新加玻、印尼、越南更是穩坐冠軍，寫下台灣電影新里程。

「咒」在Netflix全球上線後，也掀起佛母熱潮。全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼「咒」登上Netflix上映的消息，恐怖漫畫「陰陽眼見子」的作者泉朝樹看完之後，更發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」被佛母的威力嚇到心有餘悸。而在YouTube擁有196萬人追蹤的日本虛擬YouTuber兔田佩克拉，也猛推坑粉絲們一起看「咒」，更以可愛的口氣希望粉絲一起感受大黑佛母的魅力，「你們不看咒的話，佩克醬就沒辦法得到幸福了～」

「咒」創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影，導演柯孟融感到受寵若。(圖:牽猴子提供)

導演 柯孟融一手打造的電影「咒」，從籌備到上映耗費了5年的時間，當他得知作品才登上Netflix短短數小時的成績後，他感到受寵若驚。柯孟融表示，「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切」，還不忘提醒影迷們使用耳機觀賞「咒」，才能獲得最佳觀影體驗。

「咒」在台灣上映後口碑票房雙贏，但導演柯孟融一度很擔心，外國人會無法理解當中的宗教元素或是恐怖佈局，沒想到在Netflix上映之後，從網友的解析或反饋中看出，對他們而言從未接觸的東方元素，反倒大大加深其在電影中的神秘感。導演柯孟融說：「本來有點擔心『咒』的宗教元素外國人會不理解，但看來我想太多了。」

雖然Netflix重新配音的部分僅有英文、泰文跟西班牙文，但很意外的是「火佛修一 心薩嘸哞」這句咒語跟佛母的手勢，因為沒有語言上的隔閡，也如同台灣一樣在網路上造成流行，許多國家的影迷看完之後都紛紛念起咒語或是擺出手勢。

另外，「咒」在中國並無上映，但當地盜版猖獗，不少微博網友看完後被嚇爆，憤而灌爆豆瓣電影的評論，激動留言「以為真的被詛咒」、「恐怖倒不是那麼恐怖，晦氣倒是真的挺晦氣的」，評分也從8分狂掉到6.8分，此現象讓人哭笑不得。